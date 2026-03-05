CDMX tendrá la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fecha, lugar y horarios del festival | Foto: Arte de Canva

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 en CDMX reunirá lo mejor de la gastronomía mexicana. Conoce fecha, sede, horarios y todo lo que habrá en el evento

No hay nada como disfrutar unos tacos de barbacoa acompañados de un consomé bien caliente, especialmente durante el fin de semana.

LEE ADEMÁS: Mujeres con Bienestar Edomex 2026: Consulta tu estatus y folio paso a paso

Este platillo emblemático de la gastronomía mexicana se ha convertido en el favorito para el domingo de bajón, como remedio contra la resaca o simplemente para satisfacer un antojo mañanero. En la Ciudad de México , esta tradición culinaria forma parte del ritual dominical de miles de personas.

Barbacoa y pulque, la combinación perfecta

Para muchos capitalinos, la experiencia no estaría completa sin un buen pulque, ya sea natural o en alguno de sus tradicionales curados. Esta bebida ancestral mexicana es considerada el acompañamiento ideal para la barbacoa.

Ahora, esta deliciosa combinación tendrá su propio espacio en un evento gastronómico que se realizará en la alcaldía Magdalena Contreras.

Llega la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026

Se trata de la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026, un evento que este año celebra su edición número 21 y que promete reunir a decenas de productores y cocineros tradicionales.

Además de la clásica barbacoa de borrego, los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de platillos y bebidas típicas mexicanas, lo que convierte a la feria en una de las más esperadas por los amantes de la comida tradicional.

Fechas y horarios del evento

La feria se realizará durante tres días: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026, coincidiendo con el tercer fin de semana largo del año. Durante estas fechas, los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos instalados en la explanada de la alcaldía.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres con Bienestar Edomex 2026: Consulta tu estatus y folio paso a paso

El horario será amplio, ya que los expositores estarán disponibles de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, ofreciendo hasta 12 horas de actividades gastronómicas.

Mucho más que barbacoa

Aunque la barbacoa será una de las grandes protagonistas, el evento también ofrecerá antojitos mexicanos para acompañar el tradicional consomé, además de una gran variedad de pulques. Los asistentes podrán probar pulque natural o curados de distintos sabores, entre los que normalmente destacan opciones populares como fresa, guayaba, piña y avena.

Productos artesanales y más sorpresas

La feria también contará con la participación de productores artesanales, quienes ofrecerán artículos como mermeladas, moles, chocolates y artesanías. Esto permitirá a los visitantes no solo degustar la gastronomía mexicana, sino también apoyar a pequeños productores y llevarse recuerdos únicos del evento.

Entrada gratuita y música en vivo

Uno de los atractivos principales es que la entrada al evento será completamente gratuita. Sin embargo, los organizadores recomiendan llevar dinero en efectivo, ya que los alimentos, bebidas y productos artesanales tendrán costo. Además, el ambiente estará acompañado por presentaciones musicales en vivo, aunque la cartelera oficial aún no ha sido revelada.

¿Dónde será y cómo llegar?

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, ubicada en Avenida Álvaro Obregón número 20, colonia Barranca Seca, en la Ciudad de México.

Para quienes viajen en transporte público, la opción más sencilla es llegar al Metro de la Ciudad de México y bajar en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3. Desde ahí, se puede tomar un camión frente al Walmart cercano que lleva directamente a la explanada donde estarán instalados los expositores