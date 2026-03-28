Festival CÁCARO 2026: cine mexicano gratis en 16 sedes de la CDMX del 18 al 26 de abril

El Festival CÁCARO 2026 regresa del 18 al 26 de abril con funciones de entrada libre en 16 sedes de la CDMX y una programación que celebra el cine mexicano.

El cine mexicano toma las calles, los parques, los foros y los museos. Del 18 al 26 de abril de 2026, el Festival CÁCARO: La pachanga del cine mexicano celebra su segunda edición con una propuesta ambiciosa: llevar producciones nacionales a 16 sedes distribuidas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con funciones de entrada completamente libre. El festival es organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, a través del PROCINECDMX, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA) y la Red de FAROS.

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CÁCARO —siglas de Creando Acceso al Cine, al Arte y a la Representación Original— nació con una misión clara: acercar el cine nacional a nuevos públicos, fortalecer la soberanía narrativa y garantizar que el cine se convierta en un bien público al alcance de todos.

Una programación que abarca generaciones y géneros

La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, lo explicó en conferencia de prensa: el festival busca construir una imagen de México y la Ciudad de México que rompa con los estereotipos y muestre otras realidades, otras bellezas y otras inteligencias. «Contra esa imagen hegemónica de lo que es México, es que nos posicionamos desde CÁCARO», afirmó.

La programación se organiza en varios ejes:

Luneta reúne seis películas de cine mexicano contemporáneo que exploran la infancia, la migración, la identidad y las luchas colectivas: “Niñxs” de Kani Lapuerta, “La eterna adolescente” de Eduardo Esquivel, “Say Goodbye” de Paloma López Carrillo, “El guardián” de Nuria Ibáñez, “Los sueños que compartimos” de Valentina Leduc Navarro y “Llamarse Olimpia” de Indira Cato.

Palco: Nuestra mirada rinde homenaje al patrimonio fílmico con tres títulos fundamentales: “La pasión según Berenice” de Jaime Humberto Hermosillo —proyectada en formato 35 mm—, “Kilómetro 31” de Rigoberto Castañeda y “El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro, ambas en conmemoración de su 20 aniversario.

Funciones especiales que no te puedes perder

La inauguración será el sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el Monumento a la Revolución con “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” de Ernesto Martínez Bucio. La gala se celebrará el lunes 20 de abril en la Cineteca Nacional (Xoco) con la proyección en 35 mm de “La pasión según Berenice”. “El laberinto del fauno” se proyectará el miércoles 22 de abril en la Casa del Lago de la UNAM, y “Kilómetro 31” el viernes 24 de abril en el Museo Panteón San Fernando. La clausura y ceremonia de premiación tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 17:00 horas en el Teatro Sergio Magaña, con la proyección de “Vainilla” de Mayra Hermosillo.

Jóvenes cineastas en competencia

La Selección competitiva Imágenes jóvenes reúne 18 cortometrajes divididos en tres categorías: Visceral (documental y contacto con la realidad), Sintético (animación en 2D, 3D y stop motion) y Radicales Libres (cine experimental). El equipo ganador recibirá equipamiento profesional para filmar su siguiente proyecto. El jurado está integrado por especialistas latinoamericanos de festivales como FICViña, Festival de Cartagena (FICCI) y Festival Al Este, entre otros.

El Encuentro de Escuelas de Cine se realizará del 20 al 22 de abril en la Quinta Colorada de Chapultepec y el Centro de Cultura Digital, con mentorías en escritura, procesos creativos y distribución cinematográfica.

Las 16 sedes en toda la ciudad

El festival llegará a Álvaro Obregón (CEX y Centro Meneses, Iberoamericana), Azcapotzalco (Parque Tezozomoc), Benito Juárez (Audiovideorama del Parque Hundido), Coyoacán (CUC y Ciudad Jardín), Cuajimalpa (UAM Cuajimalpa), Cuauhtémoc (Artefakta), Gustavo A. Madero (Futurama, FARO Aragón y Cablebús Cuautepec), Iztacalco (UTOPÍA Mixhuca), Iztapalapa (Barco UTOPÍA), Magdalena Contreras (Cine Víctor Manuel Mendoza), Miguel Hidalgo (FARO Cosmos y Deportivo José María Morelos), Milpa Alta (Cinema CACO), Tláhuac (Underground Paradise), Tlalpan (Cine Villa Olímpica), Venustiano Carranza (Cine de paca) y Xochimilco (La Cine Fonda y Explanada San Gregorio Atlapulco).