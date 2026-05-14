FGR deslinda investigación por asesinato de Cuén Ojeda de acusaciones en Estados Unidos

La dependencia aseguró que la indagatoria por el fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa abierta y en integración, además de rechazar cualquier vínculo con la denuncia presentada en Nueva York contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios sinaloenses

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la investigación por el fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, registrado en julio de 2024, no tiene ninguna relación con las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, y aclaró que las indagatorias continúan en integración.

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La dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, precisó que la carpeta de investigación sigue abierta y activa bajo la conducción de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, rechazando versiones que señalaban que el caso había sido archivado o suspendido.

La FGR sostuvo que las líneas de investigación relacionadas con el fallecimiento del exrector son independientes de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador por Morena, Enrique Inzunza, y ocho personas más que pertenecieron a la administración del mandatario estatal, por lo que descartó cualquier vínculo entre ambos asuntos.

A través de un comunicado, resaltó que la indagatoria “ha continuado su integración”, reiterando que las diligencias siguen su curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Añadió que el trabajo ministerial busca identificar a las personas que participaron en los hechos para evitar que el delito quede impune.

La FGR aseguró que los avances y resultados de las investigaciones serán comunicados de manera transparente y oportuna, observando en todo momento las implicaciones del debido proceso.