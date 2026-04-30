FGR “exonera” a Rocha Moya

La FGR salió a enfriar la bomba política sobre Rubén Rocha Moya. Confirmó que sí recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición desde Estados Unidos, pero también aseguró que no venían acompañadas de pruebas suficientes. Ahí está la defensa implícita. No absolvieron a Rocha, a Enrique Inzunza ni a otros señalados. Pero sí levantaron un muro procesal. Ulises Lara habló de revisar documentos, abrir investigación propia y respetar la confidencialidad. Además recordó que gobernadores y senadores conservan fuero. En pocas palabras, que sin pruebas robustas y sin desafuero, no hay presión de Washington que valga.

¿Estaría enterada?

Desde que comenzó la conferencia matutina en Palacio Nacional de este miércoles, Claudia Sheinbaum dijo que la desahogaría muy pronto. Esencialmente se tocaron temas económicos. Luego, pasado el mediodía estalló la bomba. Rubén Rochaasegurando que ya habló con ella tras las acusaciones de narcotráfico lanzadas desde Estados Unidos. Y claro, su mensaje fue el clásico “no va a pasar nada”, acompañado de una invitación a la calma. En paralelo, el secretario de Guerra del país vecino salió a exigir más rapidez en los operativos migratorios y de seguridad. Así cómo no creer la versión del WSJ que señaló que la mandataria, a veces, no puede ni dormir.

Ausencia ‘estratégica’

El senador por Morena Enrique Inzunza, quien con entusiasmo exigía la presencia ante comisiones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que explicara un operativo en contra del crimen organizado en esa entidad, decidió no predicar con el ejemplo y mejor no apareció en la última sesión del periodo en la Cámara alta. ¿La razón? Quizá porque apareció en la lista de Estados Unidos de políticos acusados de colaborar con el narco. Su ausencia, nada discreta, hizo aún más ruido porque algún acomedido pasó lista por él. La próxima cita será la próxima semana en la Comisión Permanente… a ver si ahí sí pasa lista, pero en persona.

La crisis del jaguar

Layda Sansores volvió a decir en público lo que pocos gobernadores admiten: su gobierno no tiene liquidez ni para pagar la luz. En su Martes del Jaguar culpó a recortes federales, aunque dijo que ya pidió prórroga “como en los pueblos” y advirtió que, si no alcanza, simplemente dejarán de trabajar cerrando oficinas. Y no se trata de una gobernadora de oposición, sino de Morena reclamando al propio gobierno federal. Aunque agradece a Claudia Sheinbaum, al mismo tiempo denuncia que a Campeche le quitaron miles de millones. En la ‘4T’ también hay estados asfixiados. ¿Vendrán más reclamos?

Reconociendo el terreno

Mientras en la Cámara de Diputados se vivía una efervescencia por la acusación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pasó casi inadvertida la presencia de la próxima presidenta de Morena, Ariadna Montiel, quien empezó de inmediato la operación política con los legisladores federales. Fue el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien dio a conocer el encuentro con la exsecretaria del Bienestar, con quien apareció muy sonriente. ¿Será que ya analizan los temas electorales para 2027?