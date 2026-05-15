FIFA confirma show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 con Shakira y grandes estrellas

La FIFA confirmó un histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026, con artistas como Shakira, Madonna y BTS en el MetLife Stadium

Nueva York, 14 may (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la cantante colombiana Shakira, una de las tres artistas que actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio, presentaron este jueves el que será el primer espectáculo musical en un descanso en la historia de los Mundiales.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA toma oficialmente su control de aquí al Mundial 2026 y el Estadio Ciudad de México ya luce su nueva imagen

“No puedo esperar para estar en ese escenario, el más grande del mundo”, expresó Shakira en un acto organizado por la productora con fines benéficos Global Citizen, encargada de organizar el espectáculo del descanso de la final del 19 de julio en el estadio MetLife de la sede Nueva York/Nueva Jersey.

La estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS completarán el trío que actuará en el medio tiempo, según anunció la FIFA a primera hora de este jueves.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos.

Shakira no solo será una de las protagonistas musicales del partido por el título del Mundial 2026. También formará parte de la banda sonora oficial de todo el torneo, con su canción “Dai Dai”, divulgada la semana pasada.

La colombiana ya fue intérprete de tres temas en las ceremonias de clausura de anteriores ediciones del Mundial:

Cantó “La La La” al cierre del Mundial de Brasil 2014 junto al músico Carlinhos Brown.

Interpretó “Waka Waka”, himno de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Y en Alemania 2006, participó en la ceremonia de clausura en Berlín con el tema “Hips Don’t Lie (Bamboo Mix)” junto al rapero haitiano Wyclef Jean.

Shakira, Gianni Infantino, Kaká, y Evans en la conferencia de prensa de la FIFA, compartiendo la pasión por el fútbol con camisetas personalizadas. Ademas anunciaron el primer show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial. ¿Qué te parecen? 🇲🇽🔥



CC: asteverson pic.twitter.com/1RuwUZrWja — EstiloDF (@EstiloDF) May 14, 2026

Infantino anunció que la FIFA destinará un dólar de cada entrada vendida del torneo a los fondos de Global Citizen para luchar contra la pobreza infantil y mejorar la educación de niños en todo el mundo.

Shakira aseguró que todos los beneficios económicos de “Dai Dai” irán al fondo benéfico, que ya ha recaudado 47 millones de dólares.

En la pasada final del Mundial de Catar 2022, el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura antes del partido entre Argentina y Francia, con la participación de Ozuna y Gims.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, previsiblemente hará que el descanso de la final supere los 15 minutos reglamentarios.

Así ocurrió en el Mundial de Clubes de la FIFA, donde artistas como J Balvin, Doja Cat y Tems participaron en un halftime show en la final entre PSG y Chelsea, en el mismo escenario que albergará la final del Mundial 2026. Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, como prueba piloto.

La semana pasada, la FIFA también anunció a los artistas de las ceremonias de inauguración en los países sede, con nombres como J Balvin y Alejandro Fernández en México, y Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.