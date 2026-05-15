FIFA toma oficialmente su control de aquí al Mundial 2026 y el Estadio Ciudad de México ya luce su nueva imagen

La FIFA tomó control del Estadio de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, en medio de ajustes, obras pendientes y conflictos con palcohabientes

La FIFA ha tomado oficialmente el control del estadio que, a partir de hoy y durante la Copa Mundial 2026, se llamará Ciudad de México. Luego de 18 exhaustivos meses de una compleja remodelación que ha sido blanco de un intenso escrutinio debido a las marchas forzadas en que se realizó y los evidentes problemas que aún existen, la administración del inmueble ha pasado a manos del máximo organismo del futbol internacional para la justa mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: Palcohabientes y dueños de plateas dan revés al Estadio Banorte y a la FIFA gracias a medidas cautelares otorgadas por juez

Ya mismo, el nombre de Estadio Banorte ha comenzado a ser retirado del lugar para ser colocada la nueva identidad que tendrá para la celebración de la Copa del Mundo, toda vez que la FIFA no permite que patrocinadores sean mencionados en los nombres oficiales de los estadios para sus eventos. En un recorrido por las afueras del Coloso de Santa Úrsula, Ovaciones pudo atestiguar cómo elementos del máximo organismo rector del balompié mundial, ya operan para realizar estas adecuaciones.

Poco antes, en un comunicado publicado en las redes sociales del otrora Estadio Azteca, mismo que hará historia al albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo, se informó que “luego de esta transferencia, la operación del Estadio y su comunicación correrá a través de FIFA y sus cuentas oficiales”.

La modernización del recinto implicó avances tecnológicos, obras de infraestructura y ajustes pensados en los seguidores que asistirán a los encuentros del Mundial 2026. Entre las principales novedades sobresale la sustitución del terreno de juego por un pasto de tipo híbrido natural, complementado con sistemas de extracción de agua y ventilación subterránea.

¡EL TRUCO DETRÁS DEL MUNDIAL! 🤫🏟️



La FIFA no quitará de forma permanente los anuncios de Banorte en el estadio, simplemente los tapará con una lona durante la Copa del Mundo 👀⚽️



📽️: @egarrido12_

#EstadioCiudaddeMexico | #EstadioBanorte | #FIFA | #Mundial pic.twitter.com/1TP5cpLJL5 — AS México (@ASMexico) May 14, 2026

El inmueble también estrenó áreas recreativas y zonas VIP que suman más de 12 mil metros cuadrados. En el ámbito tecnológico, el recinto equipó más de 300 altavoces nuevos para su sistema de sonido, dos videomarcadores de última generación y más de 2 mil metros cuadrados de paneles LED repartidos tanto en el interior como en el exterior del estadio.

La conectividad fue otro de los rubros reforzados de cara a la Copa del Mundo. Según el informe, se desplegaron 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso a WiFi para que los asistentes disfruten de internet gratuito. Sin embargo, múltiples imágenes han evidenciado desde la reinauguración del pasado 28 de marzo con el duelo amistoso entre México y Portugal, distintos problemas.

Tan solo en la fachada, las lonas rojas colocadas alrededor del techo se han desprendido en diversas ocasiones. Agujeros en el concreto, falta de señalética que ha obligado a los trabajadores a escribir a mano los letreros de los baños y el techo oxidado por las lluvias son algunos de los pendientes que la FIFA deberá determinar cómo abordar con el reloj en contra.

Por lo pronto, esos problemas en los acabados se suman a la disputa con los palcohabientes y dueños de plateas, quienes ya han ganado una medida cautelar para poder hacer uso de esos espacios al ser de su propiedad, a pesar de que la propia FIFA pidió que se resolviera la disputa y pudiera operar por completo el inmueble.