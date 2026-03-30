FIFA y gobierno revisan preparativos del torneo en México

La presidenta Sheinbaum afirmó que la Copa Mundial FIFA 2026 será “maravillosa” y destacó el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, tras reunirse con Gianni Infantino en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 tendrá un desarrollo exitoso y calificó como “histórica y excepcional” la inauguración programada para el 11 de junio, en la que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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Durante un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el propósito de evaluar los preparativos del torneo internacional y revisar los avances organizativos.

La jefa del Ejecutivo señaló que el país se encuentra en condiciones de garantizar un desarrollo adecuado del torneo y afirmó que los trabajos de coordinación continúan para asegurar una experiencia positiva tanto para los asistentes como para las delegaciones participantes.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, expresó.

Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional. pic.twitter.com/u8ZsHvEOf6 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 30, 2026

En su mensaje, la mandataria también convocó a la población a respaldar al representativo nacional durante la competencia, al destacar la relevancia simbólica y deportiva del torneo para el país anfitrión.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

Como parte del encuentro, el presidente de la FIFA entregó a la presidenta las tarjetas oficiales que utilizarán los árbitros durante la justa, en un gesto protocolario que marcó la visita del dirigente del organismo internacional.

Infantino sostuvo que el torneo representará una celebración para México y expresó confianza en la capacidad organizativa del país, al señalar que la competencia tendrá un impacto positivo en el ámbito deportivo y social.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, afirmó el dirigente.