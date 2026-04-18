Fiscalía CDMX avanza en caso de Edith Guadalupe; ya hay un sospechoso identificado

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que ya existe un probable responsable en el feminicidio de Edith Guadalupe, mientras continúan las diligencias.

La investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años localizada sin vida en la alcaldía Benito Juárez, registró un avance clave: la Fiscalía capitalina confirmó que ya cuenta con un probable responsable del crimen, aunque por ahora se mantienen en reserva los detalles para no afectar el proceso.

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La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, explicó que las indagatorias siguen abiertas y que el caso se mantiene bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.

De acuerdo con la investigación, la denuncia por desaparición fue presentada la madrugada del 16 de abril, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda. A través de videovigilancia y análisis tecnológico, se logró reconstruir el trayecto de la víctima.

Las autoridades determinaron que Edith salió de su domicilio en Iztapalapa y se dirigió a un inmueble ubicado en avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, donde ingresó por su cuenta.

Horas después, durante diligencias ministeriales, se localizaron pertenencias de la joven y posteriormente su cuerpo en el sótano del edificio, oculto bajo un montículo de arena

Lesiones y líneas de investigación

De forma preliminar, la Fiscalía informó que el cuerpo presenta signos de violencia física, aunque serán los estudios periciales los que determinen con precisión la causa de muerte.

Además, se mantienen abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas la posible relación del caso con ofertas de empleo vinculadas al inmueble, información que aún se encuentra en verificación.

Investigan posibles irregularidades de autoridades

En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación interna tras denuncias de familiares sobre presuntas fallas en la actuación de las autoridades.

Entre los señalamientos destaca:

Retrasos en la atención del caso

Posibles omisiones durante la búsqueda

La presunta solicitud de dinero por parte de un agente

Ante esto, el elemento señalado fue separado de su cargo mientras se realizan las indagatorias correspondientes

La fiscal capitalina aseguró que la revisión será exhaustiva e incluirá a todos los funcionarios involucrados desde el reporte inicial hasta la localización del cuerpo.

En caso de comprobarse irregularidades, se aplicarán sanciones administrativas y penales.

Asimismo, continúan las diligencias con entrevistas, análisis de videos y la búsqueda de personas clave, como el conductor que trasladó a la víctima.

Objetivo: esclarecer el caso y garantizar justicia

Las autoridades reiteraron que el propósito central es esclarecer plenamente el feminicidio y asegurar que tanto el responsable directo como cualquier servidor público involucrado en irregularidades enfrenten la ley.