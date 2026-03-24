Fiscalía mantiene abiertas varias líneas en el caso del doble homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Bertha Alcalde confirmó que el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue siendo prioritario, pese a que 13 detenidos aún no revelan el cuadro completo.

El asesinato de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular, y José Muñoz Vega, asesor de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, ocurrido el 20 de mayo de 2025 en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, se mantiene como una investigación prioritaria para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Durante la presentación de su informe mensual, la fiscal general Bertha Alcalde Luján señaló que el caso continúa en curso, con diversas líneas de investigación abiertas y un equipo especializado dedicado a su seguimiento. Indicó que, aunque se han realizado acciones operativas y de análisis, por el momento no es posible revelar mayores detalles.

“Es una investigación que tiene diversas líneas y que ha tenido acciones específicas, así como operativos. De momento no podemos dar más información, pero sigue siendo una prioridad para esta Fiscalía“, afirmó.

De acuerdo con el último reporte que dio a conocer la Fiscalía capitalina junto a la jefa de Gobierno Clara Brugada, en agosto de 2025, autoridades capitalinas y federales reportaron la detención de 13 personas presuntamente vinculadas con la planeación y ejecución del crimen.

Siete de ellas, Javier “N”, Arlette “N”, Jesús “N”, Nery “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Francisco “N”, participaron en la planeación y el seguimiento de las víctimas, incluyendo la vigilancia de sus rutinas.

En tanto, Norma “N”, Eduardo “N”, Fanny “N”, David “N”, Arturo “N” y Sandra “N” habrían colaborado en la logística del ataque, al encargarse de conseguir y ocultar vehículos, proporcionar placas y adquirir teléfonos celulares y tarjetas SIM desechables.

A pesar de estas detenciones, las autoridades han señalado que aún no ha sido capturado el autor material de los disparos ni se ha esclarecido el móvil del ataque. La fiscal precisó que el seguimiento se realiza en coordinación con instancias federales y que se prevé informar avances más concretos conforme lo permitan las condiciones del proceso.

Subrayó que la investigación permanece abierta y en desarrollo, con trabajos tanto de análisis como de operación en curso, sin que hasta ahora se haya concluido la totalidad de las líneas planteadas.