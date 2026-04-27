Fiscalía revela que agentes de la CIA no formaban parte del operativo de la AEI en Chihuahua

La presencia de dos agentes de la CIA en el convoy de la Agencia Estatal de Investigación durante el operativo realizado en abril de 2026 en Chihuahua no formó parte del despliegue oficial, no fue reportada a mandos superiores y apunta a una posible colaboración extraoficial cuya naturaleza sigue bajo investigación, informó la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva.

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La funcionaria señaló que, con base en la información recabada, estas personas no pertenecían formalmente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), no estaban integradas al operativo institucional y su inclusión en el convoy no fue autorizada ni informada. Indicó que su participación se mantuvo limitada, sin interacción operativa directa, y únicamente tuvieron contacto con el director de la corporación y su círculo de seguridad.

Detalló que los agentes viajaban vestidos de civil, sin portar armas ni insignias oficiales y con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo. Añadió que no existe registro de que el director de la AEI hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores sobre su presencia.

En cuanto a la investigación, Chávez Villanuva explicó que se abrieron las carpetas correspondientes y se integraron planes de indagatoria con base en alrededor de 50 entrevistas ministeriales y más de 10 peritajes, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Precisó que el operativo, realizado del 17 al 19 de abril, permitió localizar dos laboratorios clandestinos en la zona de El Pinal, tras un despliegue conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, durante el retorno del convoy, ocurrió un accidente en un camino de terracería en Polanco, donde murieron el director de la AEI, un escolta y los dos agentes de la CIA.