FUNO cumple 15 años como instrumento estratégico para financiar el desarrollo urbano, industrial y corporativo

En su haber tiene a Mítikah, Torre Mayor, Torre del Caballito, Patio Santa Fe, San Martín Obispo y Tepozpark

Fibra Uno (FUNO), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de América Latina, llega a su 15 aniversario convertida en el referente del mercado inmobiliario institucional en México y en una pieza central de la evolución de las Fibras como instrumentos estratégicos para el financiamiento del desarrollo urbano, industrial y corporativo del país.

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Durante el campanazo de aniversario en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se destacó que las Fibras han ganado peso dentro del mercado bursátil mexicano al ampliar las alternativas de inversión de largo plazo y canalizar capital hacia activos inmobiliarios productivos.

“FUNO no sólo abrió camino como la primera Fibra listada en México, también contribuyó a transformar el mercado inmobiliario bursátil del país“, comentó Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

André El Mann, director general de la compañía, sostuvo que en estos 15 años, “las Fibras demostraron que el sector inmobiliario puede convertirse en una fuente estable de financiamiento y de creación de valor para el mercado mexicano. FUNO ayudó a construir una nueva categoría de inversión ligada al crecimiento económico y urbano del país“.

Cuando inició operaciones en 2011, la compañía contaba con 17 propiedades y alrededor de 700 mil metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR); pero al cabo de 15 años, su plataforma supera ya las 600 propiedades y más de 12.3 millones de metros cuadrados de ABR distribuidos en los 32 estados del país.

La estructura permitió incorporar al mercado bursátil activos inmobiliarios tradicionalmente ilíquidos y abrió la participación a inversionistas institucionales y minoristas en segmentos como oficinas, centros comerciales, parques industriales y desarrollos de uso mixto.

Dentro de su portafolio destacan algunos de los desarrollos más representativos del mercado inmobiliario nacional, como Mítikah, Torre Mayor, Torre Diana, Torre del Caballito y Torre Mexicana en el corredor corporativo capitalino.

También forman parte de sus activos centros comerciales como La Isla Cancún, Patio Universidad y Patio Santa Fe, además de parques industriales estratégicos como San Martín Obispo y Tepozpark.