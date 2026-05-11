Futlán, el corazón del Mundial 2026 latirá en Chapultepec: cómo, cuándo y todo sobre este evento

En el corazón de la Ciudad de México, donde el verdor del Bosque de Chapultepec se funde con el horizonte urbano, está por nacer un nuevo templo para la afición. Se llama Futlán, y no es solo un lugar, sino una promesa. Esta innovadora propuesta llegará durante el verano para transformar la manera en que se vive el Mundial 2026, sin necesidad de boletos ni de estadios abarrotados. Porque aquí, la puerta estará abierta para todos.

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Del 1 de junio al 19 de julio, Aztlán Feria de Chapultepec se convertirá en el punto de encuentro de los fanáticos. Ubicado en la Segunda Sección del bosque, este espacio emblemático albergará la transmisión en vivo de 50 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con una capacidad de hasta 15 mil asistentes diarios, Futlán no pretende competir con los formatos oficiales, sino ofrecer algo distinto: una experiencia integral donde el deporte, la gastronomía, el entretenimiento y la tecnología se dan la mano.

El acceso será libre. Y esa palabra, en tiempos donde todo tiene un costo, resuena como un acto de fe en la convivencia. Los asistentes podrán recorrer zonas de hospitality, ascender a terrazas VIP, dejarse sorprender por espectáculos en vivo y perderse en conceptos temáticos donde la comida y la cultura se alinean con la pasión del balón. Todo bajo un modelo que los organizadores llaman “phygital”, ese puente invisible pero real entre lo físico y lo digital, donde las redes sociales, el contenido en tiempo real y las activaciones presenciales se funden en una sola experiencia.

Pero ningún gran proyecto viaja solo. Futlán ha convocado a un sólido grupo de aliados de la talla de Tecate y Amazon, con la convicción compartida de que el fútbol, cuando se vive en comunidad, se vuelve más grande que la propia cancha. Y para dar palabras a esa pasión, dos figuras históricas del futbol mexicano se han sumado como voceros e imagen oficial.

Luis Hernández y Oribe Peralta, dos hombres de sacrificio y muchos goles, caminarán entre la gente, participarán en las acciones y prestarán su nombre para que Futlán no sea solo un evento, sino una causa compartida. Frente a los fan fest oficiales, frente a las activaciones institucionales y los bares repletos de pantallas, Futlán elige otro camino. No el de la exclusividad, sino el de la bienvenida.

En la Segunda Sección de Chapultepec, entre árboles centenarios y el rumor de la ciudad, se levantará un espacio para todas las edades, para todas las camisetas, para todas las maneras de querer este deporte. El verano está por llegar. Y con él, Futlán.