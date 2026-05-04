Señaló que, “hasta donde tiene conocimiento”, permanecía bajo resguardo y que la presencia federal se mantendrá o podría reforzarse ante la violencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no existen indicios que vinculen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa, como han señalado autoridades de Estados Unidos, por lo que dejó en claro que en ningún momento hubo interferencia en los operativos de seguridad en la entidad; sin embargo, adelantó que se mantendrá la presencia de fuerzas federales en el estado y que, de ser necesario, se incrementará debido a la dinámica de violencia que persiste en la entidad.

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En Culiacán, Sinaloa, en conferencia de prensa junto con integrantes del gabinete de seguridad y la gobernadora interina Geraldine Bonilla Valverde, el funcionario afirmó que “no tenemos ningún indicio” ni datos que apunten a posibles nexos del exmandatario con grupos delictivos, y subrayó que “nunca hemos tenido una obstrucción” por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones, al descartar cualquier tipo de interferencia en las acciones de seguridad.

Sobre la situación legal del exmandatario, señaló que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar si existen elementos en su contra, luego de que se iniciara una investigación tras solicitudes de información canalizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al señalar que “hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa” Rocha Moya, explicó que, pese a que ya no cuenta con fuero tras separarse del cargo, se le asignó un esquema de seguridad con un número reducido de elementos, como parte de las evaluaciones de riesgo que realiza el Servicio de Protección Federal.

Precisó que esta medida no deriva de una solicitud del propio exgobernador, sino de una recomendación institucional, y aclaró que no existe información sobre amenazas directas en su contra.

En cuanto a la violencia reciente en la entidad, reconoció que se han registrado jornadas con múltiples homicidios, aunque indicó que estos hechos no están relacionados con la licencia de Rocha Moya y que, en su mayoría, corresponden a dinámicas de narcomenudeo que ya son atendidas con apoyo de la federación.

Añadió que la estrategia de seguridad en Sinaloa se mantiene activa, con presencia permanente de fuerzas federales, trabajo de inteligencia y coordinación con autoridades estatales y municipales para la detención de generadores de violencia.

Detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026 se han asegurado más de 68 toneladas de droga, incluyendo más de dos millones de pastillas de fentanilo; 5 mil 457 armas de fuego; más de un millón 133 mil cartuchos y 27 mil cargadores, además de la inhabilitación de 2 mil 183 laboratorios clandestinos y la detención de casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

Agregó que estas acciones han permitido una reducción de 44 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad desde el inicio de la actual administración federal.

Por su parte, la gobernadora interina Geraldine Bonilla Valverde señaló que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno de México para dar continuidad a la estrategia de seguridad en el estado.

“Me comprometí a mantener una estrecha coordinación no solo para atender la seguridad que las y los sinaloenses merecen, sino también para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas”, expresó.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que las fuerzas armadas no se retirarán de Sinaloa y que, si es necesario, se incrementará el despliegue de personal, equipo y capacidades operativas para atender la situación en la entidad.

En el mismo sentido, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que la presencia de la Armada de México se mantendrá de manera permanente para garantizar la seguridad y respaldar las actividades económicas en el estado.