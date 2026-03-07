George Russell logra la pole en Australia tras caótica qualy para Checo Pérez y Verstappen

La clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 dejó una jornada llena de sorpresas y drama en el circuito Albert Park de Melbourne, donde el británico George Russell se quedó con la pole position tras una sesión marcada por accidentes inesperados y eliminaciones tempranas de favoritos que nadie anticipaba.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team logró la mejor vuelta de la jornada y encabezará la parrilla de salida para la carrera de este sábado, superando a varios rivales que aspiraban al primer puesto en esta etapa temprana de la temporada 2026.

Checo Pérez queda eliminado en la Q1

La clasificación resultó especialmente complicada para el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien no logró mejorar el ritmo mostrado durante las prácticas libres y terminó eliminado sorpresivamente en la Q1, ubicándose en el puesto 18 de la parrilla de salida.

El piloto de Cadillac Formula 1 Team quedó a más de tres segundos del mejor tiempo de Russell, lo que reflejó las dificultades significativas que enfrentó durante toda la sesión de clasificación. Las condiciones del circuito y el rendimiento del monoplaza no le permitieron mostrar el ritmo competitivo que se esperaba de él.

Incluso su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, terminó detrás en la clasificación, por lo que ninguno de los dos monoplazas de Cadillac avanzó a la Q2, mostrando un día para olvidar del equipo estadounidense en territorio australiano.

El accidente de Max Verstappen

Otro de los momentos más impactantes y dramáticos de la clasificación fue el accidente del campeón del mundo Max Verstappen, quien perdió inesperadamente el control de su monoplaza de Red Bull en la primera curva del circuito.

El piloto neerlandés realizó un trompo violento y terminó impactando directamente contra el muro de contención, lo que lo dejó completamente fuera de la sesión antes de siquiera registrar un tiempo válido en la Q1. El incidente generó bandera roja y obligó a una pausa en la clasificación mientras se retiraba el monoplaza dañado.

Este accidente representa un golpe durísimo para Red Bull Racing, que verá a su piloto estrella arrancar desde las últimas posiciones de la parrilla en una carrera donde la remontada será extremadamente difícil en un circuito urbano donde los adelantamientos son complicados.

Así quedó la parrilla de salida

La parrilla para el Gran Premio de Australia 2026 quedó encabezada por George Russell, seguido por el joven italiano Kimi Antonelli, también de Mercedes, en lo que representa un doblete para el equipo alemán que domina el inicio de temporada.

Entre los primeros lugares también aparecen Isack Hadjar de Red Bull en tercer puesto, Charles Leclerc de Ferrari en cuarto y Oscar Piastri de McLaren en quinto, quienes buscarán desafiar el dominio de Mercedes en la carrera.

Por su parte, el vigente campeón Lando Norris arrancará desde el sexto puesto, luego de no poder aprovechar todo el potencial de su monoplaza McLaren durante la sesión final de clasificación, una posición que no refleja las expectativas del equipo papaya.

Otros pilotos dentro del top 10 son Lewis Hamilton (séptimo), Arvid Lindblad (octavo), Liam Lawson (noveno) y Gabriel Bortoleto (décimo), completando una parrilla mixta con veteranos y novatos prometedores.

Top 10 de la parrilla:

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber)

¿Cuándo se corre el Gran Premio de Australia?

La carrera del Gran Premio de Australia 2026 se disputará este sábado 7 de marzo a las 22:00 horas (tiempo del centro de México), en un horario nocturno para los aficionados latinoamericanos.

La transmisión podrá seguirse en televisión de paga a través de Sky Sports e Izzi, donde los aficionados mexicanos podrán ver en vivo si Checo Pérez logra remontar posiciones desde el fondo de la parrilla tras una de las clasificaciones más complicadas de su carrera, y si Max Verstappen puede recuperarse del accidente para sumar puntos desde atrás.