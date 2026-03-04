La senadora reiteró el respaldo de su partido a la presidenta y a la Cuarta Transformación, y defendió un financiamiento público, transparente y con piso parejo para la competencia electoral

La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, afirmó que no hay rompimiento al interior del movimiento, que continuará el respaldo a la cuarta transformación y a la presidenta de la República, y acusó que la oposición “se está lamiendo los bigotes” al magnificar la discusión en torno a la reforma electoral.

Al referirse al documento relacionado con la reforma electoral, la legisladora sostuvo que no existe ningún resolutivo que implique una ruptura. “No hay documento sobre lo que se expresa. No vamos a la ruptura“.

Señaló que su partido ha planteado incluso reducciones mayores al financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de garantizar piso parejo en la competencia electoral. “Hemos hecho incluso propuestas mucho más radicales que la disminución del 25%. Hay iniciativas aquí, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, donde nosotros proponemos incluso la reducción de financiamiento al 50% que sea para piso parejo”, explicó.

Indicó que la derecha ha sobredimensionado el tema con fines políticos. “Yo creo que la derecha y la oposición se está lamiendo los bigotes. De esta circunstancia la están magnificando”.

La legisladora subrayó que el Partido del Trabajo no es un instituto de pensamiento único y que en su interior pueden existir coincidencias y diferencias sin que ello signifique fractura.

“Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único. Somos un partido plural, de izquierda democrática“, por lo que aseguró que la postura histórica del PT respecto al financiamiento de los partidos políticos.

“En este país somos un partido que no utiliza para sus procesos electorales financiamiento privado, eso nos enorgullece. Somos un partido que no utiliza desvío de recursos públicos porque no tenemos ni la intención ni las autoridades que ostenten cargos como para que puedan hacerlo”.

Añadió que el Partido del Trabajo sostiene que el financiamiento debe ser completamente público, fiscalizable y transparente al señalar que “somos un partido que sostiene que el 100% del financiamiento debe ser público, fiscalizable y transparente“.

Finalmente, sostuvo que el fondo de la discusión sobre la reforma electoral no se limita al monto de los recursos, por lo que afirmó que “no son los centavos. Lo que se mete en un debate respecto a este proyecto de iniciativa es el sistema democrático de nuestro país“.