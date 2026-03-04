El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo acusó la existencia de una campaña en su contra y aseguró que prevalece la unidad entre los 49 legisladores de esa bancada

El Partido del Trabajo reiteró que la reforma electoral, en lo referente a la modificación de la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, abre la puerta a la reinstauración de un partido de Estado. No obstante, hizo un llamado a no fracturar desde el interior la alianza de la 4T y a preservar un diálogo respetuoso entre las fuerzas que la integran.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval rechazó que se trate de controlar la lista de los plurinominales en las cúpulas partidistas, sino de dar espacios a las fuerzas minoritarias, que es el eje de la democracia.

En entrevista en la Cámara de Diputados, acusó que ha habido una campaña “un poco ruda” en contra de su partido por su postura en torno a la reforma electoral y en ese marco criticó las declaraciones del exministro Arturo Zaldívar, quien, dijo, ni regidor ha sido.

Añadió que no van a aceptar un retroceso de la democracia y aclaró que no es un tema de listados ni de pesos y centavos si no de que se trastoca el sistema político y eso no lo permitirán, por lo que garantizó que los 49 legisladores del PT en San Lázaro mantendrán su decisión de rechazar una propuesta en este sentido.

Sandoval Flores refrendó que en estos momentos no hay necesidad de una reforma electoral, porque Morena y sus aliados tienen los números y las posiciones para hacer los cambios necesarios.

“Nos mantenemos firmes y nos mantenemos congruentes a lo que hemos tenido. Estaremos atentos a que llegue la iniciativa y, una vez contando con la redacción, vamos a proceder a hacer el análisis al interior del partido, de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado para fijar una postura“, precisó aunque dejó en claro que no hay reversa en su postura.

En tanto el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, sentenció que siguen a la espera de que llegue el documento de la reforma electoral para poder hablar sobre el texto concreto y a partir de ahí emitir una opinión.

Alineándose con la postura del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, puntualizó que “no se vale descalificar algo por lo que creemos que va a venir, que atenta contra nosotros, o no se vale avalar algo sin siquiera tener claridad de ello”.

Puntualizó que el Partido Verde no emitirá una postura hasta que sus bancadas en el Congreso, analicen el proyecto del Ejecutivo.

Tras asegurar que hay una relación sólida con Morena, el legislador externó su aprecio y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero insistió en que el Partido Verde no adelantará vísperas para opinar de algo que se desconoce y van esperar la propuesta final, luego que se siguen realizados ajustes a la iniciativa.

A su vez, el diputado Javier Herrera Borunda, respaldó al coordinador de los senadores de su partido, Manuel Velasco y enfatizó que hay acuerdo con la gran mayoría de las propuestas de la presidenta de la República.

Recordó que la última mesa de negociación que hubo fue la de lunes y martes de la semana pasada. “Fuera de ahí ya solo quedó que se iba a redactar lo que la Presidenta expuso en la mañanera el miércoles y, en teoría, lo iban a presentar ayer. Ya vimos que ayer no se presentó, entonces estamos esperando que llegue la redacción“, señaló.