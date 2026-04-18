Gerardo Ortiz gratis en Tuxtepec 2026: fecha, horario y cómo asistir

El evento contará con desfiles, invitados especiales y conciertos durante tres días en el parque Juárez.

El Carnaval de Tuxtepec 2026 ya tiene todo listo para encender el ambiente en Oaxaca, y uno de los momentos más esperados será la presentación gratuita de Gerardo Ortiz, quien ofrecerá un concierto abierto al público.

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El cantante de regional mexicano confirmó que subirá al escenario el próximo sábado 25 de abril a las 20:00 horas, sin necesidad de boletos, lo que permitirá que miles de asistentes disfruten del espectáculo sin costo.

Un fin de semana lleno de música y tradición

Las actividades del carnaval arrancarán el viernes 24 de abril en el parque Juárez, con un programa que combina desfiles, invitados especiales y conciertos para cerrar cada jornada.

La cartelera musical incluye a diversos artistas que acompañarán las celebraciones durante todo el fin de semana.

Cartelera completa del Carnaval de Tuxtepec 2026

Viernes 24 de abril (20:00 h):

Paseo con Paola Suárez, Vanessa 4K y Arlett

Cierre musical: Alfredo “El Pulpo” y Junior Klan

Paseo con Paola Suárez, Vanessa 4K y Arlett Alfredo “El Pulpo” y Junior Klan Sábado 25 de abril (20:00 h):

Paseo con Nicola Porcella, Karely Ruiz y Gala Montes

Cierre musical: Gerardo Ortiz

Paseo con Nicola Porcella, Karely Ruiz y Gala Montes Domingo 26 de abril (20:00 h):

Paseo con Aldo de Nigris y Celia Lora

Cierre musical: Oscar Maydon

Gerardo Ortiz, uno de los más esperados

El intérprete es considerado una de las figuras más influyentes del regional mexicano, destacando en el estilo de corridos progresivos.

Con temas como “Dámaso”, “Fuiste mía” y “Mujer de piedra”, ha logrado posicionarse en los primeros lugares de popularidad y consolidar una carrera con impacto en México y Estados Unidos.

Entrada libre para todos los asistentes

Uno de los principales atractivos del evento es que el concierto de Gerardo Ortiz será completamente gratuito, lo que lo convierte en uno de los espectáculos más accesibles del carnaval.

Se espera una alta afluencia de público, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.