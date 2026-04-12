El joven futbolista de Xolos entró ante Juárez, le hicieron un penal pero luego en el VAR lo echaron para atrás

Una de las cartas fuertes que tiene México para la Copa del Mundo es Gilberto Mora y luego de meses de incertidumbre en cuanto a su recuperación por la pubalgia que sufrió a inicios de año, ya está de vuelta y está listo para el Mundial.

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Tras su regreso a las canchas en la victoria de Tijuana 1-2 de visita ante Juárez, el mediocampista de 17 años se dijo muy contento de retornar al campo; pero lo más importante, que no sintió ningún tipo de molestia al tener actividad.

“Me siento muy feliz, contento, agradecido con Dios de poder estar de vuelta. Gracias al staff médico por su ayuda. Gracias a Dios no sentí nada que es lo más importante y espero seguir sumando minutos.

“Fue difícil al principio, un jugador nunca quiere lesionarse, pero todo pasa por algo. Los tiempos de Dios perfectos. Esta vez me pasó a mí, pero puse todo de mi parte para volver pronto. Gracias a Dios, aquí estoy”, precisó Mora en Fox ONE.

“El objetivo, que llegue bien al Mundial: Loco Abreu”

Por su parte, el entrenador de Tijuana, Sebastián Abreu, habló del retorno de Gil y de cómo lo irán llevando estas semanas ya finales de la fase regular, para que llegue lo mejor posible a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Recordar que Mora será convocado a inicios de mayo por Javier Aguirre y concentrará con el Tri, por lo que ya no disputará la Liguilla con Xolos.

“Lo importante es que volvió bien, que no resintió nada (de la pubalgia) que está feliz de estar en un campo de juego, y para toda la atmósfera futbolística de México que ya está recuperado. Ahora lo que tenemos que apuntar es al ritmo futbolístico, pero lo iremos dosificando.

“Nuestro objetivo es que llegue en plenitud a esa preparación y que llegue bien a la Copa del Mundo, trataremos de evaluar cuántos minutos nos puede aportar en este tramo final del torneo”, dijo el estratega uruguayo.