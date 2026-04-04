Gilberto Mora sigue levantando suspiros en Europa; le echan el ojo cada vez más cerca de volver

Se entiende por qué Gilberto Mora está haciendo todo lo posible por jugar el Mundial con la Selección Mexicana. Y es que con 17 años, no parecería haber una razón muy fuerte para acelerarse y más con una pubalgia de por medio. Sin embargo, media Europa quiere llevárselo y entre más chavito, mejor.

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El futbolista, surgido de los Xolos de Tijuana, está cada vez más cerca de volver a las canchas y lo haría justo a tiempo para entrar a la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, vitrina que le ayudaría para acomodarse en el Viejo Continente.

El periodista turco Ekrem Konur, publicó este viernes que a Gilberto le salen pretendientes por todos lados en Europa, con todo y que lleva casi todo el 2026 sin jugar por el problema físico que aqueja.

Aún así, clubes como Porto, Sporting Lisboa, Milan, Napoli, Feyenoord y Ajax, tienen todos en su lista de interés al futbolista mexicano, que es manejado por la agente brasileña Rafaela Pimenta.

Claro está que eso no quiere decir que alguno de esos clubes lo firme a la de ya, pero lo que sí es que lo tienen visto, aunque Gilberto ha estado fuera de combate ya hace varios meses.

Por lo pronto, el primer paso para el chico, que en octubre cumple la mayoría de edad, es volver a la actividad con Tijuana en el Clausura 2026, para tomar minutos y ritmo de juego.

Después, ser considerado por Javier Aguirre primero para la prelista de 35 jugadores y los amistosos ante Ghana y Australia, para luego acceder a la lista final de 26 y encarar la Copa del Mundo.