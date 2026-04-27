Giro inesperado

Las autoridades argentinas detuvieron en Buenos Aires al contralmirante en retiro Fernando Farías Laguna y, por si alguien ya estaba preparando el papeleo exprés, suspendieron su entrega a México. El movimiento no es menor: cuando una detención se frena así, normalmente significa que el caso dejó de ser rutina y empezó a volverse incómodo para más de un escritorio. El expediente ahora podría dar un giro hacia Estados Unidos, donde su testimonio entraría en una investigación por fraude aduanal. ¿Represalia contra la presidenta Claudia Sheibnbaum por expresar su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner? No olvidar que el presidente Javier Milei anda muy ‘amigui’ de Trump. Veremos.

Confrontan a Noroña

Gerardo Fernández Noroña fue recibido con protestas en Culiacán. Expolicías del colectivo Guerreros Azules tomaron la tribuna de una asamblea convocada por la senadora Imelda Castro, desplegaron pancartas y le gritaron que no es bienvenido en Sinaloa. Le reclaman haber frenado una iniciativa para garantizarles prestaciones. A eso se sumó otro frente. Un ciudadano lo encaró mientras grababa y le gritó “traidor a la patria”. No respondió, pero Noroña intentó quitarle el celular. El senador habló de boicot y golpeteo. Pero la escena dejó otra lectura. En un estado herido por la violencia, exhibe el desgaste político de Morena.

Un área sensible

La posible salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar no es un simple movimiento administrativo; es un ajuste que sacude una de las piezas más sensibles del gabinete federal. Esa dependencia no sólo reparte programas sociales, también funciona como el brazo territorial del gobierno. Cambiar a quien la encabeza implica decidir si alguien nuevo reordena el control político de esa estructura. En paralelo, Morena se alista para aprobar la convocatoria a su Congreso Nacional, donde se formalizaría el relevo en la dirigencia. El procedimiento no es precisamente improvisado: primero habría que integrar a Montiel como consejera y, después, someter su nombramiento.

De qué lado masca la iguana

Los nuevos consejeros electorales Blanca Yassahara Cruz, Frida Denisse Gómez y Arturo Manuel Chávez debutarán este lunes en su primera sesión del Instituto Nacional Electoral donde se abordarán, entre otros temas, la remoción de consejeros de Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE). En este primer episodio se podrá vislumbrar cómo se reordenarán los bloques al interior del consejo y qué postura asumirán en torno a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Apagafuegos legislativo

A unas semanas del inicio del Mundial de futbol, los diputados locales buscan acelerar el paso e incidir en las medidas que se están tomando para dejar a la Ciudad de México en las mejores condiciones. Y es que las quejas de vecinos, comerciantes ambulantes y trabajadores sexuales se han multiplicado en las últimas semanas. A ver qué pueden hacer los diputados, luego de que por meses no tuvieron mayor actividad en esa área. No se vayan a lesionar por salir fríos.