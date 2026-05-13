Gobernación asegura que autoridades federales y estatales tomaron control de la zona de Chilapa, Guerrero

Tras varios días de bloqueos en caminos y carreteras, enfrentamientos y desplazamientos de familias que pidieron ayuda a través de un video viral, la Secretaría de Gobernación afirmó que este martes autoridades federales y estatales tomaron el control de la zona de Chilapa, en Guerrero.

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Se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad en el corredor comunitario de Chilapa. Fueron liberadas la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera y otros caminos secundarios.

En la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos, 200 elementos de la Policía Estatal con 34 unidades, así como cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.

En Chilpancingo se instaló un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidos los integrantes de las familias desplazadas “por las agresiones de grupos contrarios“, a quienes se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad.

Sin embargo, 120 pobladores desplazados decidieron no ser trasladados a un albergue y permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionó colchonetas, cobertores y generadores de luz.

Se confirmaron seis personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar. La CFE restableció el servicio eléctrico, recuperándose además el servicio de internet y telefonía.

Desde las primeras horas del martes, la secretaria de Gobernación junto con el subsecretario César Yáñez se trasladaron a Guerrero y se comunicaron con los líderes de los grupos en conflicto, “los ardillos” y “los tlacos”, a quienes les solicitaron terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas y la atención a los heridos, además de que se establecerían mesas por separado para tratar de llegar a una solución de fondo.