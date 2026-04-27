Gobernadora de Chihuahua acudirá al Senado tras caso de agentes de la CIA y renuncia del fiscal

Entre la renuncia del fiscal general de Chihuahua , César Gustavo Jáuregui Moreno, y el informe que documentó la participación no reportada de agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en un operativo contra un narcolaboratorio, la gobernadora María Eugenia Campos Galván tiene previsto acudir este martes al Senado de la República a una reunión de trabajo.

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La cita está programada a las 11:00 horas, de acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, quien señaló en entrevista que se espera la asistencia de la mandataria estatal, mientras que la presencia del fiscal estatal se mantiene en duda tras su renuncia, para informar sobre los hechos en los que murieron estos agentes.

"Hubo una invitación por parte del Senado de la República que se aprobó en el Pleno, entonces estamos esperando que acuda, al igual que el fiscal; seguramente van a acudir", declaró.

El encuentro se llevará a cabo con las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, ya realiza las investigaciones correspondientes sobre este caso.

Se prevé que en la reunión las autoridades estatales expongan la información relacionada con el operativo, las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el estado que guardan las indagatorias.