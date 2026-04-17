Gobierno mantiene investigación abierta por derrame de hidrocarburos

Elementos de la Marina recorren las playas de Veracruz y Boca del Río tras derrame de crudo en el Golfo. | Foto: Cuartoscuro.com

Luego de que una comisión interinstitucional expuso el diagnóstico inicial y las acciones a seguir, la indagatoria sigue con la participación de especialistas y organismos técnicos

El gobierno federal informó que la investigación por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se mantiene en curso, tras la presentación de un diagnóstico inicial por parte de una comisión interinstitucional. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el caso fue expuesto por especialistas de distintas áreas, quienes detallaron el alcance del problema.

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Derivado de la investigación Pemex separó de sus funciones a tres servidores públicos tras detectar irregularidades en el manejo del derrame de hidrocarburos ocurrido en febrero. La medida se enmarca en una investigación por fallas operativas y posibles omisiones.

La decisión alcanzó al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, al coordinador de Control Marino y al líder de Derrames y Residuos. Las autoridades identificaron inconsistencias en reportes técnicos y en el seguimiento del incidente.

Rosa Icela Rodríguez explicó que cada instancia participante presentó información conforme a su ámbito de responsabilidad. Indicó que el análisis incluyó aspectos técnicos, científicos y operativos, con el objetivo de establecer una base para las acciones posteriores.

Señaló que las investigaciones continúan y que los planteamientos presentados forman parte de un proceso en desarrollo. Añadió que en las próximas semanas se definirán nuevas acciones a partir de los resultados obtenidos por los equipos especializados.

La titular destacó la participación de científicos y organizaciones civiles que aportaron diagnósticos sobre el derrame. Indicó que estos insumos forman parte del análisis integral que llevan a cabo las autoridades para atender el caso.

El análisis técnico ubicó el origen del derrame en la región Abkatun-Cantarell. Las investigaciones detectaron irregularidades en bitácoras, movimientos de embarcaciones y una fuga que no fue reportada de manera oportuna.

Las autoridades identificaron el ocultamiento de agua oleosa y un retraso de varios días en el cierre de la válvula principal. Estos factores permitieron la expansión del hidrocarburo en el entorno marino.

Explicó que el trabajo interinstitucional permite integrar distintas perspectivas técnicas en la evaluación del derrame. Señaló que cada dependencia mantiene responsabilidades específicas dentro del proceso de investigación.

El gobierno federal continuará con el seguimiento del caso a través de los grupos de trabajo establecidos, con el objetivo de determinar las causas del derrame y definir las medidas necesarias para su atención.