Gobiernos de Morena no cumplen; Línea 12 otra prueba: PAN CDMX

POR RITA MAGAÑA

El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que la Línea 12 del Metro funcionaría en un año, es una más de las promesas incumplidas de los políticos de Morena, afirmó el dirigente del PAN capitaino, Andrés Atayde Rubiolo.

“Ni el respaldo, ni la palabra empeñada del Presidente de la República han motivado a la Jefa de Gobierno a cumplir; ya ha dado varias muestras de que las y los capitalinos no le interesan, para ella es más importante su imagen, su campaña y la promoción de su proyecto político que servir a quienes gobierna. Por eso ratificamos: Morena ni tiene palabra, ni cumple”.

Para el líder del panismo capitalino el común denominador de los políticos de Morena es que “solo saben prometer, pero no cumplir y la Línea 12 del Metro es un claro ejemplo de ello”.

Por supuesto que la Doctora Sheinbaum hará historia, pero “será recordada como la Jefa de Gobierno a la que se le cayó el Metro y porque a más de un año de la tragedia aún no hay Metro, no hay justicia, ni transparencia, ni responsables, solo 26 muertos. Entonces sí, #EsClaudia quien no ha cumplido en la capital del país”.

Hace un año, el Ejecutivo Federal respaldó a la Jefa de Gobierno y hasta empeñó su palabra al decir que, en un año, la Línea 12 ya estaría operando. Sin embargo parece que el tema ya quedó en el olvido.

“¿Dónde quedó la promesa de rehabilitar lo antes posible la Línea 12 del Metro? ¿Ahora qué le dirán a las y los habitantes de Tláhuac, Iztapalapa y Chalco para justificar este retraso de más de un año? Para nosotros está claro, la palabra empeñada no vale nada para Morena”, lamentó Atayde.

“Por sus falsas promesas en este, como en otros muchos temas, es que no pueden ver de frente a las y los capitalinos. Les han fallado, les han mentido”, concluyó.