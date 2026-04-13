Gonzalo Piovi confía en remontar ante LAFC: “Confiamos y tenemos fe”

El central argentino espera que a los angelinos les pegue la altura de Puebla

Para conseguir una hazaña, el primer paso es creerla. Así lo ve el defensa argentino de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, en la previa de los cuartos de final de la Concachampions ante LAFC.

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La desventaja es fuerte, ya que mínimo son tres goles los que tienen que remontar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, para así mandar la eliminatoria al tiempo extra.

El defensa argentino consideró que los cementeros tienen los argumentos y los futbolistas para lograrlo, aunque el conjunto angelino les dio una dura derrota la semana pasada.

“Sentimos y sabemos que somos capaces de poder hacerlo. Confiamos en los jugadores que tenemos, la fe y el convencimiento es total de todos.

Dependemos de nosotros, de lo que hagamos en el campo y de cómo salgamos a la cancha. Los detalles serán clave y debemos saber aprovecharlos”, dijo este lunes en La Noria.

Que les pegue la altura

Si bien la fe de Piovi es grande, también se apega a factores terrenales como la altura de la Ciudad de Puebla, esperando que afecte al equipo rival.

Sobre todo a figuras como Heung-Min Son, Denis Bouanga y el venezolano David Martínez, a quienes no les vieron ni el polvo en el partido de ida.

“Los equipos de la MLS, cuando vienen a Ciudad de México o Puebla, con la altura les cuesta. Tenemos que aprovechar eso y el apoyo de nuestra afición”, sentenció Piovi.