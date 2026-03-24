Gratuita y disponible las 24 horas: “Mujeres del Agua” llega a las Rejas de Chapultepec

La muestra visibiliza a las mujeres de pueblos originarios como guardianas del agua y del conocimiento ancestral en comunidades de todo México.

En el marco del Día Mundial del Agua y el Día Internacional de las Mujeres, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con el Archivo Histórico del Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), inauguró la exposición “Mujeres del Agua: Cosmovisiones Indígenas y el Cuidado Comunitario del Agua”, integrada por 29 fotografías de 13 autores de diversas partes del país, en la Galería Abierta Gandhi en las emblemáticas Rejas del Bosque de Chapultepec.

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La muestra tiene como objetivo visibilizar el papel de las mujeres de pueblos originarios de México en la protección, gestión comunitaria y transmisión de saberes ancestrales vinculados al agua, un elemento sagrado y símbolo de vida. La fotografía se convierte así en un puente entre territorio, cultura y futuro.

Luis Francisco Gallardo Esparza, subdirector técnico de Galerías Abiertas, recalcó la importancia de reconocer el papel de las mujeres a través de esta exposición que forma parte de “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026”.

Javier Buenrostro Sánchez, coordinador general de Comunicación y Cultura de CONAGUA, destacó que estas iniciativas visibilizan los esfuerzos de las mujeres que, en su mayoría, son las encargadas de recolectar y preservar el agua en las comunidades, además de ser guardianas de diversas tradiciones y costumbres vinculadas a este recurso.

“Tener agua potable parece algo sencillo, pero es complicado. Los lugares donde no hay agua, quienes van por ella son niños, adolescentes, pero fundamentalmente las mujeres. (…) A nivel histórico las mujeres son guardianas del agua y se han vuelto guardianas de muchas de las tradiciones”, explicó.

José Lara, presidente del Consejo Directivo de ANEAS, señaló que en la muestra participan fotógrafos de Chihuahua, Durango, Chiapas, Tabasco, Querétaro y Ciudad de México, seleccionados mediante una convocatoria abierta realizada por la CONAGUA.

“Estas mujeres no solo cuidan el agua, cuidan, por consecuencia, sus comunidades, el futuro y cuidan a los que aún no han nacido, este es el gran mensaje”, apuntó.

La audiencia podrá apreciar fotografías de mujeres analizando la calidad del agua, mujeres después de desbordamientos de ríos, la espera de la lluvia, las formas en que consiguen el recurso natural y su relación con el agua dentro de la cotidianidad.

“Mujeres del Agua: Cosmovisiones Indígenas y el Cuidado Comunitario del Agua” permanecerá en la Galería Abierta “Gandhi” en las Rejas del Bosque de Chapultepec, ubicadas en Paseo de la Reforma, a la altura del Jardín Botánico de Chapultepec, hasta el 19 de abril de 2026, las 24 horas del día, con entrada libre.