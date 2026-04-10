Grilla o denuncia

Lilia Aguilar acusa a Jesús Ramírez de ataques internos, mientras se intensifica la persecución contra Silvano Aureoles, avanzan temas diplomáticos con EU y persisten crisis en el Metro y tensiones entre Morena y el PVEM

Lilia Aguilar abrió un frente delicado desde dentro de la ‘4T’. La diputada federal del PT acusó en redes que detrás de ataques anónimos contra ella y su partido está Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum. El señalamiento es directo. Habla de campañas digitales operadas con poder político y, según la insinuación, con recursos públicos. Pero una acusación así no puede quedarse en tuit. Si la diputada tiene pruebas, tendría que exhibirlas y formalizar una denuncia. Porque si no pasa de la red al expediente, todo quedará en lo de siempre: fuego amigo, sospechas y grilla interna.

Silvano, en la mira

El cerco sobre Silvano Aureoles subió de nivel. Alfredo Ramírez Bedolla dijo que todo apunta a que el exgobernador se esconde en Estados Unidos y pidió a la Fiscalía General de Ernestina Godoy activar ficha roja para su búsqueda internacional. No se habla de una sola causa. Encima del presunto peculado por 3 mil 400 millones de pesos, también pesan acusaciones por tortura, homicidio y abuso de autoridad por el caso Arantepacua. La gravedad aumentó con otra denuncia: el fiscal de Michoacán sostuvo que pudo huir con apoyo del CJNG. Aunque la postura de Aureoles se mantiene: todo se trata de persecución política. ¿Será?

Con buenos ojos

El canciller Roberto Velasco sostuvo una reunión telefónica con Marco Rubio para reactivar los temas de siempre –seguridad, migración, coordinación regional– porque la relación México-Estados Unidos no gira alrededor del drama del día. Al parecer la designación del joven canciller cayó bien en Washington porque, en el fondo, representa continuidad. Es un perfil técnico, ya conocido en los circuitos diplomáticos, que no llega a “reinventar” la relación con discursos grandilocuentes. Para Washington, eso es oro: alguien predecible, que entiende los códigos, que no va a improvisar en temas delicados como seguridad o migración.

El caos nuestro de cada día

No era pirotecnia ni una celebración sobre las vías. Las chispas y algunas llamas provocadas por un cortocircuito generaron un nuevo caos en el Metro, ahora en la Línea 4, de Martín Carrera a Santa Anita. Reportes preliminares apuntaron a una fuerte explosión por el desgaste del cableado, expuesto desde hace años a la intemperie. Las estaciones permanecieron cerradas mientras el equipo técnico del Sistema de Transporte Colectivo llegaba, ponía el parche de siempre y reanudaba el servicio. Quizá sería mejor modernizar realmente el transporte y dejar de repetir discursos que ya suenan tan desgastados como viejas promesas incumplidas.

Sólo en lo local

Las diferencias entre Morena y el PVEM en la capital son evidentes, pese a que se dicen aliados. El presidente del Congreso de la CDMX, Jesús Sesma, acusó que la relación del partido con las dirigencias local y federal morenistas es prácticamente inexistente. No obstante, aclaró que la comunicación con la coordinadora de los diputados locales guindas, Xóchitl Bravo, es muy buena y hay trabajo conjunto entre los actores legislativos. A ver cómo les va en la definición de las alianzas electorales para el próximo año.