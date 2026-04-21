Guardar la luz: charla sobre mujeres y archivo fotográfico en CDMX este 21 de abril

El Museo Archivo de la Fotografía realizará la charla “Guardar la luz” sobre mujeres y memoria en el archivo fotográfico este 21 de abril.

El Museo Archivo de la Fotografía abrirá sus puertas a un diálogo que pone en el centro la memoria, la imagen y el papel de las mujeres en la construcción histórica. Este 21 de abril se llevará a cabo la charla “Guardar la luz. Mujeres y memoria en el archivo fotográfico”, con entrada libre para el público.



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La actividad forma parte del Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026 y del Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos, iniciativas que buscan visibilizar las aportaciones femeninas en distintos ámbitos culturales.

Un espacio para reflexionar sobre memoria e imagen

La charla será impartida por Mariana Gómez Godoy y Columba Sánchez Jiménez, quienes compartirán su experiencia en torno al archivo fotográfico como un espacio vivo, capaz de activar la memoria y cuestionar narrativas tradicionales.

El encuentro propone analizar cómo las mujeres han participado en la preservación, interpretación y resignificación de las imágenes, generando nuevas formas de entender la historia visual.

Trayectoria y enfoque de las ponentes

Mariana Gómez Godoy, actual directora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Ciudad de México, ha impulsado proyectos enfocados en derechos humanos, memoria histórica y participación política de las mujeres, además de colaborar en iniciativas documentales y comunitarias.

Por su parte, Columba Sánchez Jiménez, especialista en estudios latinoamericanos y conservación documental, ha dedicado su carrera al trabajo en archivos fotográficos, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha gestionado y preservado importantes acervos visuales.

La fotografía como memoria colectiva

El evento busca generar reflexión sobre la fotografía no solo como registro visual, sino como una herramienta que permite construir memoria colectiva y visibilizar experiencias históricamente relegadas.

A través de distintas perspectivas, se abordará cómo los archivos pueden convertirse en espacios de resistencia, conocimiento y transformación social desde una mirada femenina.

Fecha y detalles del evento