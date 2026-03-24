Guardia Nacional activa escudo digital rumbo al Mundial

Implementó el operativo PIT, una estrategia de ciberseguridad para proteger a los ciudadanos y sistemas

Con miras a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Guardia Nacional puso en marcha el operativo PIT, una estrategia de ciberseguridad diseñada para prevenir fraudes, ataques informáticos y delitos en línea que podrían aumentar durante el evento deportivo.

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El coronel Víctor Hugo Sánchez Huerta, director del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional, explicó que el nombre PIT proviene de una palabra de origen maya que significa ‘juego de pelota’.

La estrategia forma parte de las acciones de seguridad digital impulsadas por el gobierno federal para proteger tanto a las instituciones como a los ciudadanos durante el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Operativo con tres fases

El plan contempla tres etapas: una fase previa al torneo, una fase durante la celebración de los partidos y una fase posterior para detectar riesgos residuales que pudieran permanecer en sistemas o plataformas digitales.

El operativo se enfoca en dos ejes principales: la protección de las infraestructuras de información críticas, como sistemas, bases de datos y plataformas de instituciones públicas o privadas, y la protección de los ciudadanos frente a delitos como fraude, extorsión, robo de identidad y robo de credenciales digitales. También se vigilarán delitos más sensibles como la trata de personas y el turismo sexual infantil.

Coordinación en ciberseguridad

El operativo PIT forma parte de un esquema de seguridad integrado por 23 grupos técnicos creados para atender la seguridad del mundial. Dentro de este esquema destaca el Grupo Técnico número 14, encargado de la ciberseguridad para la Copa del Mundo 2026, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A la Guardia Nacional, a través del CERT-MX, se le asignó la responsabilidad de detectar y gestionar los incidentes cibernéticos que pudieran registrarse durante el torneo.

Principales amenazas digitales

Los incidentes más comunes que se prevé enfrentar son ataques de ransomware o la introducción de código malicioso en sistemas informáticos, con el objetivo de dañar infraestructuras digitales o robar información personal de los ciudadanos.

Alertan por fraudes con boletos y hospedaje

Uno de los riesgos detectados es la venta fraudulenta de boletos y paquetes de hospedaje relacionados con el mundial. Las autoridades recordaron que la única venta oficial de entradas se realizará a través del sitio oficial de la FIFA.

El sistema exige que los interesados se registren y manifiesten su interés en determinados partidos. No se permitirá la reventa fuera del portal oficial; únicamente se contempla un sistema interno de intercambio entre usuarios.

La Guardia Nacional informó que ya se han detectado publicaciones fraudulentas ofreciendo boletos o paquetes turísticos, por lo que se han gestionado acciones para retirar esos anuncios de internet.

Llamado a denunciar

Las autoridades exhortaron a la población a desconfiar de ofertas demasiado atractivas, especialmente en redes sociales, y a consultar únicamente fuentes oficiales.

Asimismo, invitaron a reportar cualquier posible fraude o actividad sospechosa a la línea 088, el sistema de atención ciudadana de la Guardia Nacional, donde los casos serán canalizados a la Guardia Cibernética para brindar asesoría y apoyo en la presentación de denuncias.