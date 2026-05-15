Habilidades blandas son la nueva ventaja competitiva en México, más que un título universitario: ManpowerGroup

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM, aseguró que las empresas mexicanas están orientando sus contrataciones hacia las habilidades blandas como adaptabilidad, resiliencia, pensamiento crítico y ética, por encima del diploma académico, ya que son estas capacidades las que permiten a los profesionales mantenerse relevantes y afrontar la incertidumbre.

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En un entorno laboral que se transforma a una velocidad sin precedentes, el valor del título universitario tradicional ha disminuido de manera significativa. “El peso específico que antes tenía el título hoy ha bajado. Las organizaciones buscamos personas con habilidades blandas, ética, pensamiento crítico y liderazgo en un mundo que cambia rápido”, aseveró.

Las capacidades que hoy valen más que un título son:

La adaptabilidad y resiliencia, que son la capacidad de gestionar el cambio y resolver problemas ante situaciones inciertas. El pensamiento crítico y la curiosidad, que son las personas que cuestionan, proponen y tienen un criterio amplio, complementando los conocimientos técnicos con referencias culturales diversas. La comunicación y colaboración, que significan saber trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva e influir socialmente. La ética y el profesionalismo, considerados valores fundamentales que sostienen la conducta dentro de las organizaciones. Y el aprendizaje acelerado, pues ya no basta con aprender y desaprender.

Ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA), Flores subrayó que el diferenciador radica en la Inteligencia Humana: “La tecnología no puede replicar lo que hoy es más valorado: la empatía, el criterio, el juicio ético, la inspiración y la capacidad de hacer las preguntas correctas“.

“Nosotros nos preparamos para un mundo que ya no existe. Nos estamos preparando hoy para un mundo que no va a existir en el 2030“, por lo que “ya no basta con aprender y desaprender; es imperativo aprender rápidamente. El mundo cambia tan rápido que lo que estudiaste en la universidad suele estar desactualizado frente a las necesidades reales de los negocios”.