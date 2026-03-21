Se esperan inversiones de unos 1,300 millones de dólares y la generación de hasta 11,000 mil empleos directos

Cancún, Quintana Roo.- El gobierno del estado de Quintana Roo tiene nueva apuesta de desarrollo para los próximos años, y que es el denominado Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, en el que se espera inversiones de alrededor de 1,300 millones de dólares y la generación de hasta 11,000 mil empleos directos.

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Este proyecto “con una ubicación estratégica, conectividad global y la fortaleza económica de la región, establecerá un centro especializado en servicios financieros de tecnología e innovación con alcance regional e internacional, así como plataformas de inversión que fortalezcan la competitividad de México en la economía global“, aseguró la gobernadora María Elena Lezama.

Si bien no dio fechas para el inicio y conclusión del Distrito Financiero, aseveró que éste se desarrollará en un polígono propiedad pública estatal, contará, aseguró, con un marco regulatorio transparente y competitivo que fomente la inversión, la innovación y la generación de empleo.

En el marco de la 89 Convención Bancaria, “Innovando la banca, construyendo el futuro”, afirmó que para este desarrollo habrán estímulos federales, ya acordados con la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, así como estatales y municipales.

En ellos se incluyen esquemas de deducción acelerada para inversiones en activos fijos y diversos incentivos fiscales en distintas etapas del proyecto.

Lezama señaló que las estimaciones preliminares indican que su consolidación podría atraer una inversión entre los 1,100 y 1,300 millones de dólares.

Y este ecosistema tendrá el potencial de generar entre 9,000 y 11,000 empleos directos en sectores financieros, tecnológicos y de servicios especializados, además de 22,000 empleos indirectos.

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Según el proyecto, esta iniciativa se alinea con el Plan México del gobierno federal y con los polos de bienestar impulsados por el Gobierno de México.

De ahí que llamó a la banca que opera en México a ser una aliada fundamental para impulsar el crecimiento con justicia social.