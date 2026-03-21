Demanda que bancos otorguen más créditos y que no sean espectadores del crecimiento del país

Cancún, Quintana Roo.- El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora aseguró que el alza de los precios internacionales del petróleo no ha propiciado un aumento en los combustibles en México.

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Y es que, aseguró que hay estabilidad en el precio de los productos como gasolinas y diésel en el territorio nacional.

En el marco de la clausura de la 89 Convención Bancaria, sostuvo que “hay estabilidad en el precio de los combustibles. Vamos a proteger la economía de las familias“, aseveró.

El responsable de las finanzas del país sostuvo que el mecanismo, esto es, el subsidio que se aplica a gasolinas, “está hecho para que lo absorbamos en el sector público y no se tenga un impacto en el balance, -en las finanzas públicas-“.

Hace una semana, Hacienda ordenó la instrumentación de un estímulo fiscal aplicable, por el momento, solamente al diésel a través del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).

En ese sentido, Amador Zamora dijo que el mensaje es claro, “no hay modificación en los precios de los combustibles para las familias“, y aseveró que este mecanismo busca que los altos precios que hay en el exterior no afecten a la economía de las familias.

Y si bien no se tendrá mayor recaudación por IEPS, el secretario de Hacienda señaló que los ingresos se compensarán por mayores precios de las exportaciones de crudo.

Por otro lado, calificó como “buena noticia”, la reducción que plantearon los banqueros en las comisiones que se aplican a los gasolineros por el cobro que hacen con tarjetas bancarias.

Ya en la conclusión de la Convención, Edgar Amador aseveró que la banca no puede limitarse a ser espectadora del crecimiento económico del país, sino que debe convertirse en protagonista activa del desarrollo del país.

En ese tenor, indicó que la fortaleza del sistema financiero debe traducirse en más inversión productiva, inclusión financiera y apoyo a proyectos de infraestructura, así como a pequeñas y medianas empresas.

“La banca mexicana puede desempeñar un papel todavía más decisivo en el desarrollo nacional“, dijo ante el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano y a Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

No dejó de destacar que en estos momentos, México goza de estabilidad económica, de instituciones sólidas y una banca bien capitalizada.

“El reto es transformar, dijo, esa solidez en crecimiento tangible, que significa más crédito, más innovación y más oportunidades para las regiones y sectores que aún enfrentan rezagos”.

En tanto, Cabrera Mendoza instó a que el sector financiero del país crezca sobre bases firmes, con confianza y supervisión responsable, que el sistema financiero evolucione sin perder su solidez, y se necesita una regularización y supervisión a la altura del proceso.