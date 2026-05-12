Haragán convierte la Arena CDMX en una fiesta con amigos

Haragán y Compañía presentará un concierto de 36 canciones en la Arena Ciudad de México tras la cancelación de su fecha anterior.

A unos días del concierto “Resiliencia, vida y rocanrol”, programado para el 17 de mayo en la Arena CDMX, El Haragán y Cia. anunció la participación de Los K’comixtles, proyecto encabezado por Rubén Albarrán y el Gato Rockabilly, como banda abridora.

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Luis Álvarez y su grupo lanzaron una nueva versión de “Juan el Descuartizador”, una de las canciones emblemáticas de su repertorio, en colaboración con Käbrones, proyecto integrado por exmiembros de Mägo de Oz. La nueva grabación conserva la estructura narrativa del tema original y suma una instrumentación más cercana al hard rock y al heavy metal.

La banda confirmó que su presentación representa una respuesta directa a la cancelación del concierto programado meses atrás, episodio que dejó afectaciones emocionales dentro del grupo y frustración entre seguidores que incluso llegaron al recinto sin encontrar espectáculo.

El guitarrista Paco Yescas reconoció que aquella suspensión los golpeó de manera personal. “Fue un golpe muy fuerte para nosotros. En especial para mí. Sí tuve depresión en esos días porque me dio mucha pena que la gente llegara desde sus lugares de origen y encontrara todo apagado”, afirmó.

La agrupación sostuvo que la nueva fecha avanzó bajo otro esquema de producción y con una empresa distinta, con garantías operativas para concretar el espectáculo.

Luis Álvarez, fundador y vocalista, anunció un repertorio de 36 canciones para conmemorar sus 36 años de historia, con una presentación cercana a tres horas. La banda presentará invitados como Rubén Albarrán, Amandititita y Carlos Segarra, además de una dinámica con pulseras interactivas para los primeros cinco mil asistentes.

Haragán colocó como uno de sus principales activos el relevo generacional. Tras una gira reciente por universidades, los músicos afirmaron que encontraron audiencias jóvenes que conocen y cantan repertorio construido desde finales de los años ochenta. La banda recordó que su primera presentación ocurrió en la FES Iztacala en 1989.

“No ha sido difícil porque la música ha trascendido. Los jóvenes la conocen y la viven“, sostuvo la agrupación, que defendió su permanencia dentro del rock sin modificar identidad para seguir tendencias y describió al rock como una forma de libertad antes que una fórmula comercial.

La agrupación también proyectó expansión internacional, con interés por presentarse en Cuba, país donde afirmaron haber identificado seguidores de su música.