El secretario de Seguridad informó que la FGR investiga publicaciones relacionadas con presuntas narconóminas y posibles redes de hackers

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , informó que autoridades federales dieron de baja más de 180 sitios en internet y aplicaciones vinculadas con el reclutamiento de personas por parte de grupos delictivos.

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Durante la conferencia matutina en Colina, el funcionario precisó que estas acciones se concentraron en anuncios y mecanismos de captación difundidos en plataformas como TikTok y Facebook.

Según expuso, las organizaciones delictivas colocaron anuncios o contenidos destinados a enganchar personas a través de redes sociales y otras aplicaciones, lo que obligó a las autoridades a desplegar un monitoreo constante con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional.

El funcionario destacó que en esa tarea existió colaboración de las empresas responsables de las plataformas, lo que facilitó la baja de sitios y perfiles, aunque subrayó que la estrategia oficial no se limitó a tumbar páginas, porque el objetivo también apuntó a identificar a quienes operaron esas redes de captación.

Aclaró que, hasta ahora, no existen indicios de ataques para vulnerar instituciones ni a operaciones de intrusión informática contra sistemas públicos, sino a una estrategia enfocada en anuncios, perfiles y espacios digitales que organizaciones criminales emplearon para atraer personas.

Cada publicación fue sometida a revisión y, en los casos en que existieron elementos suficientes, las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes, con la posibilidad de avanzar hacia detenciones de personas mencionadas en esos materiales o vinculadas con los hechos.

Sobre las publicaciones difundidas en medios acerca de presuntas narconóminas del Cártel Jalisco, el funcionario señaló que la Fiscalía General de la República ya procesó la información y abrió una carpeta de investigación.

El funcionario remarcó que cada publicación difundida en medios de información fue revisada y que, cuando el material ameritó una acción ministerial, se iniciaron indagatorias formales para profundizar en los hechos y, en su caso, proceder contra personas mencionadas o relacionadas con esas estructuras.