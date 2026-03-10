Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula son captados por primera vez; así lucen a los 19 y 17 años

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Miguel y Daniel, fueron captados en el aeropuerto de la CDMX, una de las pocas veces que aparecen en público.

Una aparición poco común de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula llamó la atención de la prensa este fin de semana. Los jóvenes Miguel y Daniel fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que la actriz intentara pasar desapercibida junto a ellos.

LEE ADEMÁS: MacBook Neo de Apple: precio, características y fecha de lanzamiento en México

Las imágenes surgieron después de la reciente salida de la actriz del musical Perfume de Gardenia, cuando fue vista en el área de documentación de una aerolínea. Aunque llevaba gorra, lentes oscuros y cubrebocas, la intérprete fue reconocida por reporteros que se encontraban en el lugar.

Miguel y Daniel fueron identificados por la prensa

Mientras Arámbula realizaba algunos trámites en el aeropuerto, dos jóvenes se acercaron a ella con confianza, lo que despertó la curiosidad de los medios. Poco después se confirmó que se trataba de Miguel, de 19 años, y Daniel, de 17, quienes son fruto de la relación entre la actriz y el cantante.

Al notar la presencia de cámaras, la actriz reaccionó rápidamente y pidió a sus hijos moverse hacia otra zona de la sala para evitar ser grabados o fotografiados. Sin embargo, el programa Ventaneando ya había captado algunas imágenes del momento.

Intentaron evitar las cámaras

En los videos difundidos se observa que Miguel, el mayor de los hermanos, incluso se colocó un cubrebocas para cubrir su rostro. Posteriormente, trascendió que Arámbula habría solicitado apoyo al personal de la aerolínea para que los jóvenes abordaran por una puerta alterna y de forma separada.

Finalmente, la actriz se retiró del lugar sin ofrecer declaraciones, mientras trabajadores del aeropuerto guiaron a los jóvenes hacia la sala de abordar. Durante la transmisión televisiva, conductores del programa señalaron el notable parecido de Miguel con su padre, Luis Miguel.

Una vida lejos de los reflectores

Desde su nacimiento, Miguel y Daniel han crecido alejados de la exposición mediática, una decisión que su madre ha defendido en varias entrevistas. La actriz ha explicado que busca que sus hijos lleven una vida lo más normal posible, pese a ser parte de una de las familias más conocidas del espectáculo.

En encuentros con la prensa, Aracely ha contado que ambos jóvenes se enfocan en el deporte y sus estudios, y que recientemente comenzaron a practicar boxeo y entrenamiento físico.

Según la actriz, cada uno tiene una personalidad distinta: Miguel es más reservado y tranquilo, mientras que Daniel destaca por su carácter divertido y su sentido del humor.

¿Seguirán el camino artístico de sus padres?

Por ahora, los hijos de la actriz y del intérprete de La Incondicional prefieren mantenerse lejos del mundo del espectáculo. Arámbula ha explicado que no se sienten cómodos con la atención mediática, por lo que respeta completamente su decisión.

No obstante, la actriz ha asegurado que apoyará cualquier camino que decidan tomar en el futuro, ya sea dentro o fuera de la industria artística.

La historia entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula comenzó alrededor de 2005, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento mexicano. Durante su relación nacieron sus dos hijos: Miguel, en 2007, y Daniel, en 2008.

La pareja se separó en 2009, y desde entonces la actriz ha sido quien ha llevado principalmente la crianza de los jóvenes. A lo largo de los años también se han dado disputas legales relacionadas con la pensión alimenticia, tema que ha sido mencionado en diversas entrevistas.

Por ello, la reciente aparición pública de los jóvenes generó interés, ya que son pocas las ocasiones en que han sido captados por las cámaras desde que su madre decidió mantenerlos alejados del ojo público.