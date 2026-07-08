Sheinbaum presume fortaleza económica con récord en empleo y exportaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana mantiene una trayectoria de crecimiento al destacar que el país figura entre los diez principales destinos de inversión extranjera directa, registra cifras históricas en comercio exterior y empleo formal, además de una inflación de 3.6 por ciento, su nivel más bajo en ocho meses.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentó un balance de los principales indicadores económicos.

Informó que México captó 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, con lo que se mantiene entre los diez países con mayor recepción de capitales, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Amador también señaló que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares en los últimos doce meses, la cifra más alta registrada entre ambos países. Agregó que las exportaciones mexicanas sumaron 723 mil millones de dólares, otro máximo histórico, con un crecimiento anualizado de 15.6 por ciento.

El funcionario explicó que la inversión fija avanzó 5.9 por ciento a tasa anual, impulsada por la construcción residencial, proyectos ferroviarios y obras de infraestructura. Añadió que el consumo privado creció 2.1 por ciento, mientras el indicador global de la actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en abril.

Hacienda también reportó que la actividad industrial registró un crecimiento mensual de 2.1 por ciento, favorecida por la construcción, la generación de energía y las obras ferroviarias. Amador sostuvo que estos sectores fortalecen el dinamismo del resto de la economía.

Indicadores laborales y alertas del IMSS

Otro de los indicadores destacados fue la inflación. El secretario informó que el índice nacional de precios al consumidor descendió a 3.6 por ciento, el nivel más bajo en ocho meses y dentro del intervalo objetivo del Banco de México.

Atribuyó ese resultado a las medidas para contener los precios de combustibles y alimentos, pese al aumento de las tensiones internacionales.

En materia laboral, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que junio cerró con 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo registrados, la cifra más alta para ese mes desde que existe registro.

Tan sólo en junio se generaron 61 mil nuevos empleos y, durante el primer semestre del año, se acumularon 262 mil 628 plazas formales.

Robledo agregó que el salario base de cotización alcanzó 669.1 pesos diarios, con un incremento anual de 6.4 por ciento, superior a la inflación. Destacó que más de 9.1 millones de mujeres cuentan con un empleo formal y que 237 mil trabajadores de plataformas digitales ya están incorporados al régimen de seguridad social.

El director del IMSS también alertó sobre fraudes que ofrecen afiliaciones falsas al instituto mediante pagos a intermediarios. Explicó que esos registros simulan relaciones laborales inexistentes, son cancelados cuando se detectan y pueden dejar sin protección a quienes entregan su dinero.

Al concluir la presentación, Sheinbaum resumió doce indicadores que, a su juicio, reflejan el desempeño de la economía mexicana, entre ellos el crecimiento del empleo, las exportaciones, la inversión, el comercio con Estados Unidos y la reducción de la inflación. "Ese es el segundo piso de la Cuarta Transformación", afirmó.