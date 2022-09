Homenajea Carlos III a su madre; promete seguir sus pasos

EFE

Foto: Twitter @RoyalFamily

LONDRES.- El nuevo rey del Reino Unido, Carlos III, rindió un sentido homenaje a su difunta madre, Isabel II, y se comprometió a seguir su ejemplo de servicio a los demás en el primer discurso que realiza desde que asumió su cargo.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”

His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022