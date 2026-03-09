Hospital oncológico para la mujer abre en GAM con apoyo de IA

Claudia Sheinbaum inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” en GAM; el centro incorpora inteligencia artificial, diagnóstico integral y un modelo de atención que promete iniciar tratamientos en un máximo de 30 días

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” en la alcaldía Gustavo A. Madero, una unidad especializada que integró diagnóstico, tratamiento y acompañamiento para pacientes con cáncer, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al proceso médico.

Durante la conferencia matutina encabezada en esa demarcación, la mandataria explicó que el hospital surgió como parte de un proyecto impulsado desde su etapa como jefa de Gobierno y que hoy abrió sus puertas con un modelo de atención que se replicará en otras entidades del país.

Sheinbaum señaló que el inmueble fue construido originalmente por la alcaldía Gustavo A. Madero, pero permaneció abandonado durante varios años, hasta que fue rehabilitado durante la pandemia de Covid y posteriormente adaptado para operar como hospital oncológico especializado en la salud de las mujeres.

La mandataria informó que el proyecto contó con una donación de 100 millones de pesos por parte de Grupo Modelo, recurso que permitió recuperar el edificio y adecuarlo para albergar un hospital especializado en cáncer femenino.

“Este hospital fue ideado desde que fui jefa de Gobierno y es ahora que ya finalmente se está abriendo”, explicó la presidenta, quien subrayó que el objetivo del modelo consiste en reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento, una de las principales causas de mortalidad en cáncer de mama y cervicouterino.

El hospital integra un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial para la atención oncológica, donde se incorporaron sistemas de procesamiento de imágenes médicas, software de interpretación clínica y laboratorios automatizados de patología que buscan acelerar la detección y el análisis de tumores.

Especialistas del hospital explicaron que la inteligencia artificial se integrará en cinco áreas principales: procesamiento asistido de imágenes, laboratorio robotizado de patología, telesalud, expediente clínico electrónico universal y una plataforma digital de seguimiento y acompañamiento para las pacientes.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, detalló que el hospital opera con un modelo que busca reducir los tiempos de atención mediante un esquema escalonado de diagnóstico y tratamiento.

De acuerdo con este sistema, el proceso inicia con la generación de la cita y el análisis preliminar con apoyo de inteligencia artificial; posteriormente la paciente acude al hospital para estudios clínicos y, en caso de requerir una biopsia, ésta se practica el mismo día.

El funcionario explicó que los resultados de laboratorio estarán disponibles en un máximo de 14 días y que el tratamiento iniciará a más tardar en 30 días, una meta considerada estándar internacional en la atención oncológica.

El hospital cuenta con tres mastógrafos, equipos de ultrasonido para biopsia, tomografía de alta resolución y dos quirófanos especializados para cirugías oncológicas, además de un área de quimioterapia equipada con 20 sillones diseñados para ofrecer mayor comodidad a las pacientes.

Claudia Arce, directora del Hospital Oncológico para la Mujer, explicó que el área de quimioterapia fue diseñada para brindar un entorno más confortable durante los tratamientos, que suelen resultar emocional y físicamente demandantes.

“Recibir quimioterapia puede ser un evento muy fuerte”, explicó la especialista, quien señaló que los espacios fueron adaptados para que las pacientes se sientan acompañadas y en condiciones de mayor bienestar durante su tratamiento.

El hospital también incorporó dispositivos portátiles para la detección temprana de cáncer de mama, capaces de identificar variaciones en la densidad y elasticidad del tejido mamario y detectar nódulos desde cinco milímetros.

Estas herramientas se desplegarán en más de un centenar de centros de salud vinculados al hospital, lo que permitirá ampliar la detección temprana en territorio y facilitar la referencia de pacientes para diagnóstico especializado.

Sheinbaum afirmó que el nuevo hospital forma parte de una estrategia nacional para mejorar la detección oportuna del cáncer y reducir los tiempos de atención, una de las principales limitaciones del sistema de salud.

“Parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico y después tarda mucho la atención; el objetivo de este modelo es reducir los tiempos y con ello salvar vidas”, expresó la presidenta.

El hospital inició operaciones este mismo lunes y funcionará como un modelo piloto para ampliar la atención oncológica especializada en el país, con la incorporación de inteligencia artificial como herramienta complementaria en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en mujeres.