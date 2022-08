Hoy, a clases sin mochila segura: SEP

Ya no existe, dice

En las escuelas no hay armas, sino en las casas, asegura Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa

En el operativo de regreso a clases para el ciclo escolar 2022- 2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP), no implementará el programa de Mochila Segura.

Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), señaló que para ello lo que se tiene es la Guía de Presentación de Mochila.

Esta acción, dijo, es voluntaria, y no se tendrá la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), “hasta que no se encuentre algún elemento (arma o producto no permitido)”.

Durante la presentación del operativo de regreso a clases 2022-2023, indicó que el programa Mochila Segura, con el que se pretendía evitar que los alumnos ingresarán armas u objetos prohibidos a los planteles “ya no existe”.

Es así como, precisó el funcionario, “se trata de dar mayor seguridad a niños y niñas con herramientas institucionales”.

Fernández Fuentes aseveró que la presentación de mochila es la única herramienta que queda para evitar el acceso de armas, elementos nocivos o perniciosos.

Sostuvo que “quienes están en contra de ello, no han podido acreditar que hacerlo es mejor que no hacerlo”, y recordó que en las escuelas “no hay armas, sino que éstas están en las casas”.

Asimismo, sostuvo que las escuelas están listas, preparadas para recibir a estudiantes, luego de que se les dio mantenimiento a 217 planteles, además de que se construyeron 60 salones y se hicieron 87 cocinas para preparar alimentos calientes; y se dio capacitación a 72 mil 415 maestros y cuatro mil 946 directores.

Junto con la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del gobierno capitalino, Rosaura Ruíz Gutiérrez, llamaron a padres de familia y a estudiantes para regresar a las aulas con toda la confianza de que, por si alguna razón no terminaron el pasado ciclo escolar, se tendrá la flexibilidad para llevar a cabo trámites.

La funcionaria recordó que están las becas del gobierno de la Ciudad de México, así como los programas sociales y recursos para la adquisición de uniformes.

Si bien sostuvo que “ya todos los planteles de bachillerato, media superior y superior ya regresaron a clases”, lo cierto es que este lunes también inician clases los alumnos de nuevo ingreso a las preparatorias y CCH de la UNAM.

De igual forma, aseveró que el panorama epidemiológico propicia el regreso a clases, pero que se deben observar precauciones, como el que niños asistan con cubrebocas, que estén en salones ventilados.

“Hay que recuperar nivel académico en todos los niveles, y todas las instituciones están para a apoyar a alumnos para recuperar sus estudios”, dijo.