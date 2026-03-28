“Hubo conversaciones con México”; Roberto Martínez estuvo cerca de dirigir al Tri

El actual DT de Portugal explicó que pudo haber sido el estratega nacional, tras dejar a Bélgica

Portugal tiene en el banquillo a un hombre que, en su momento, fue candidato a dirigir a la Selección Mexicana. El entrenador español, Roberto Martínez, reconoció que tuvo conversaciones con la FMF, pero no fructificaron.

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Fue a principios de 2023 que la Federación Mexicana de Futbol se acercó al estratega, luego del fracaso de Gerardo Martino en Qatar 2022.

Además, el Tata Martino ya estaba muy cuestionado y desde antes de ese Mundial, había manifestado su intención de no continuar con el Tri.

Por ello, en aquel entonces se interesaron por Roberto Martínez, pero el técnico precisó que todo quedó en charlas preliminares, justo cuando dejó a la Selección de Bélgica.

“Yo nunca he tenido una relación directa cuando tengo contrato, pero cuando terminé con Bélgica, es cierto que hubo un par de conversaciones con la Selección Mexicana, pero no era nada concreto”, explicó en conferencia de prensa, previo al duelo en el Estadio Azteca.

En ese 2023, la Femexfut optó por Diego Cocca, quien duró apenas unos meses en el cargo debido a su metodología de trabajo que no convenció a los jugadores.

Posteriormente llegó Jaime Lozano, quien parecía ser el proyecto a futuro, pero tras ganar la Copa Oro, fue cesado en 2024 luego de una eliminación.

Desde entonces, Javier Aguirre asumió el mando de la Selección Mexicana. Sobre ello, Roberto Martínez elogió al Vasco Aguirre y lo consideró el técnico ideal para el equipo.

“México tiene al mando a una persona con todo el conocimiento y el potencial para llevar a la Selección adelante. Cuando es anfitrión, siempre ha llegado al menos a cuartos de final; está a un paso, son detalles de los Mundiales“, afirmó.

Bruno Fernandes respeta al Tri y a Raúl Jiménez

Por su parte, el mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, mostró su respeto por la Selección Mexicana.

“Enfrentamos a una selección con historia en Mundiales, con jugadores de calidad que no suelen perder ante equipos europeos en la Ciudad de México. Es una prueba importante“, señaló.

En particular, destacó a Raúl Jiménez, a quien conoce de la Premier League.

“Raúl Jiménez es un jugador difícil de marcar, me ha anotado algunos goles“, comentó el futbolista portugués.

Portugal viaja a la Ciudad de México

Finalmente, la Selección de Portugal concluyó sus entrenamientos en Cancún y viajó a la Ciudad de México para disputar el partido de este sábado en la reinauguración del Estadio Banorte.