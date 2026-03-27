Portugal busca confirmar su poderío ante México pese a sus bajas

Portugal y México se enfrentan en un amistoso en el Estadio Azteca, marcado por bajas importantes y pruebas rumbo al Mundial 2026

México, 27 mar (EFE).- La selección de Portugal, dirigida por el seleccionador Roberto Martínez, intentará mostrar su jerarquía como el quinto lugar del ránking FIFA en el amistoso que disputará este sábado contra México, decimosexto, en el Estadio Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: César Montes, preocupado por enfrentar a Portugal: “Es un partido que nos va a exponer”

A pesar de las ausencias de Cristiano Ronaldo (por lesión muscular), así como de Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, Portugal parte como favorito sobre el equipo del seleccionador Javier Aguirre en la reapertura del máximo recinto deportivo del país, el primero en ser tres veces sede mundialista.

Con Vitinha como líder del medio campo y João Félix junto a Gonçalo Ramos en el ataque, el conjunto lusitano buscará generar opciones ofensivas frente a un equipo mexicano que también llega con bajas importantes por lesión.

A menos de tres meses del Mundial 2026, Javier Aguirre ha recurrido a jugadores de la liga local, veteranos y naturalizados para encontrar alternativas rumbo a la lista final.

Entre los naturalizados destacan Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame, mientras que entre los veteranos sobresalen Raúl Jiménez y el guardameta Guillermo Ochoa, quien busca disputar su sexta Copa del Mundo.

En cuanto a los jóvenes, resalta Armando González, delantero de 22 años, considerado una de las nuevas promesas del fútbol mexicano.

Alineaciones probables:

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado; Julián Quiñones, Raúl Jiménez.

Seleccionador: Javier Aguirre.

Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Tomás Arajo, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix.

Seleccionador: Roberto Martínez.