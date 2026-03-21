Huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres; amenaza con cierres viales el lunes

Los 20 planteles del Colegio de Bachilleres siguen en huelga y el sindicato amenaza con bloqueos viales a partir del lunes ante falta de respuesta.

Los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la zona metropolitana del Valle de México siguen en huelga, en demanda de mejoras laborales, lo que afecta a alrededor de 90 mil estudiantes y más de 6 mil 500 trabajadores de ese nivel educativo.

LEE ADEMÁS: Flores amarillas el 21 de marzo: origen, significado y por qué se volvió tendencia en México

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres señaló que el paro de labores estalló ante la negativa de las autoridades del propio Colegio de dar respuesta a sus demandas laborales.

El líder sindical, Armando Vargas, advirtió que, ante la falta de respuesta, a partir del lunes radicalizarán sus protestas y determinarán cierres en las avenidas aledañas a los planteles, de acuerdo con las decisiones de cada asamblea, para que sus demandas sean escuchadas.

Argumentó que las autoridades les presentaron una propuesta que no atiende sus demandas, por lo que seguirán insistiendo en que haya atención a las peticiones de los trabajadores y recursos suficientes para el funcionamiento adecuado en los 20 planteles.

Entre las demandas del personal inconforme están la liberación de 241 plazas administrativas, pago de adeudos de febrero de 2026, revisión de irregularidades laborales, cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, uniformes de trabajo, y solución a problemas administrativos que afectan el trabajo en esa institución.

Por su lado, las autoridades del Colegio de Bachilleres dieron a conocer que revisarán el pliego petitorio y reiteraron su disposición para dialogar con el sindicato y avanzar en la revisión de sus demandas.

Agregaron que durante los últimos dos años, el Colegio ha impulsado acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, entre las que destacan la implementación de una política de bienestar que permite mejorar el ingreso del personal administrativo y el desarrollo de un proceso de homologación salarial progresiva con incrementos retroactivos.

Además de la regularización de 477 docentes, otorgando estabilidad laboral, procesos de promoción y recategorización que fortalecen la carrera institucional, programas de formación y actualización docente y directiva, fortalecimiento de la normatividad y los procesos administrativos internos y mejora de condiciones materiales, tecnológicas y organizativas para el trabajo educativo.