Afirmó que la trata de personas es una de las violaciones más graves y exige acciones coordinadas entre autoridades, empresas y sociedad

En el marco del fortalecimiento de una cultura de responsabilidad empresarial y protección de los derechos humanos, la International Chamber of Commerce México (ICC México) hace un llamado urgente al sector turístico nacional para adoptar e implementar mejores prácticas que contribuyan a prevenir la trata de personas, particularmente cuando involucra a niñas, niños y adolescentes.

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Ante el crecimiento del turismo y la diversificación de modalidades de hospedaje, considera indispensable que los prestadores de servicios refuercen sus mecanismos de control, verificación y actuación. “Hoy no solo se trata de cumplir con la ley, sino de asumir una responsabilidad activa en la protección de la niñez”, señaló la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial del ICC.

Recordó que la trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y representa un desafío que exige acciones coordinadas entre autoridades, empresas y sociedad, por lo que, en este contexto, el sector turístico —incluyendo hoteles, plataformas digitales de hospedaje y servicios de estancia temporal— “ocupa una posición estratégica para detectar y prevenir posibles situaciones de riesgo”.

ICC México recordó que en el país, el marco normativo ha evolucionado para sancionar conductas vinculadas con la trata de personas, el turismo sexual infantil y la explotación de menores; diversas entidades federativas han incorporado reformas que fortalecen las obligaciones preventivas del sector turístico, consolidando una tendencia hacia una mayor corresponsabilidad empresarial.

Por lo que recomienda a los negocios la adopción de protocolos internos claros y efectivos que incluyan la verificación de identidad de huéspedes, particularmente cuando se trate de adultos que viajan con menores de edad, medida que implica solicitar documentación que acredite la relación legal entre ambas partes, así como establecer procedimientos reforzados en caso de inconsistencias o dudas razonables.

Asimismo, enfatizó la importancia de negar el servicio cuando no se pueda comprobar el vínculo legal, siempre bajo criterios objetivos, respetuosos y documentados; y exhortó a los establecimientos a dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier sospecha fundada, evitando la confrontación directa y privilegiando la activación de canales institucionales.

Señaló que otro eje fundamental es la capacitación continua del personal, por lo que todos los colaboradores —desde recepción hasta áreas operativas y directivas—, deben estar preparados para identificar señales de alerta, aplicar protocolos y actuar con responsabilidad ante posibles casos de riesgo.

“Entre las señales que no deben ignorarse se encuentran diferencias de edad sin justificación clara, conductas evasivas, negativa a proporcionar documentación, pagos en efectivo para evitar registro, estancias de corta duración o comportamientos de temor o aislamiento en menores de edad”.

El organismo internacional recomendó fortalecer la señalética preventiva en establecimientos, implementar sistemas de registro y trazabilidad de huéspedes, así como utilizar herramientas tecnológicas como videovigilancia en áreas comunes, siempre respetando la legislación en materia de protección de datos personales.