Identifican a tercer minero que falleció tras el colapso de la mina Santa Fe en Sinaloa

A 17 días del colapso en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, por una falla en una presa de jales, el cuerpo del minero recuperado el pasado 7 de abril fue identificado como el de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años y originario de Guanajuato; en tanto, continúan las labores para localizar al último trabajador que permanece al interior del yacimiento.

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El Comando Unificado informó, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa concluyó el proceso de identificación mediante confronta directa, luego de que el cuerpo fuera recuperado de la zona afectada por el derrumbe registrado el 25 de marzo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, aseguró que se mantiene acompañamiento permanente a los familiares de Abraham Aguilera Aguilera, a quienes se brinda apoyo durante este proceso.

De manera paralela, el Comando Unificado indicó que continúan los trabajos para localizar y rescatar al último minero que permanece al interior de la mina.

Precisó que las brigadas de búsqueda y rescate se concentran en la entrada conjunta del yacimiento, uno de los accesos principales a la zona afectada por el colapso.