El registro cerrará el 24 de marzo y se recorren etapas hasta el 30 de marzo; impugnaciones podrán presentarse hasta el 4 de abril

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) redefinió el calendario del proceso para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, al fijar como nueva fecha límite de registro el 24 de marzo y recorrer las etapas subsecuentes al 26, 27, 28 y 30 de marzo, así como el 4 de abril para la presentación de impugnaciones.

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El ajuste aprobado consiste en extender el periodo de inscripción de candidaturas, con el fin de ampliar las condiciones de acceso de la ciudadanía al proceso de integración de estos órganos vecinales.

Con esta modificación, el registro podrá realizarse hasta las 24:00 horas del martes 24 de marzo, tanto en la Plataforma Digital de Participación como en las sedes distritales. En estas oficinas, el trámite se mantiene en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas, con ampliación hasta la medianoche en el último día.

El registro de candidaturas para integrar las COPACO continúa abierto.​



Estás a tiempo de participar y representar a tu colonia o unidad habitacional.​



👉 Regístrate hasta el 24 de marzo en: https://t.co/bAtsMTYSVB pic.twitter.com/Gqa1COq3iQ — IECM (@iecm) March 21, 2026

El acuerdo, aclaró, no implica cambios en las reglas del proceso electivo, sino un ajuste en los tiempos para facilitar el ejercicio del derecho a la participación, en apego al principio de progresividad de los derechos humanos.

A partir de esta ampliación, indicó que el calendario se reorganiza, siendo que el 26 de marzo se llevará a cabo la verificación de las solicitudes; el 27 de marzo será la fecha límite para subsanar inconsistencias; el 28 de marzo se darán a conocer los folios de registro, y el 30 de marzo se emitirá la resolución sobre la procedencia de las candidaturas.

Te invitamos a postularte para las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO 2026). Esta es tu oportunidad para convertirte en el vínculo oficial entre la ciudadanía y las autoridades de la CDMX.

¿Por qué participar?

Representas los intereses reales de tus vecinos.… pic.twitter.com/gw6OynSy3z — IECM (@iecm) March 21, 2026

En cuanto a los medios de impugnación derivados de la dictaminación, estos podrán presentarse hasta el 4 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 67, párrafo cuarto de la Ley Procesal Electoral.

Las Comisiones de Participación Comunitaria están integradas por nueve personas en cada unidad territorial y tienen entre sus funciones impulsar la organización vecinal, atender problemáticas locales y participar en acciones orientadas al desarrollo comunitario.