Más de 800 menores huérfanos por feminicidio en CDMX: diputados proponen ley para proteger su desarrollo integral

Diputados del Congreso de la CDMX proponen reformar la ley para dar atención integral a más de 800 menores huérfanos por feminicidio desde 2019.

El Congreso de la Ciudad de México propuso reformas legales para que los menores de edad que enfrentan un duelo, tras la pérdida de su madre a consecuencia de feminicidio, puedan recuperarse y desarrollarse de forma integral. La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de orfandad derivada del delito de feminicidio.

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De acuerdo con cifras oficiales, entre 2019 y febrero de 2026, el Atlas de Feminicidios reporta 486 casos de feminicidios en la Ciudad de México. Organizaciones civiles estiman que cada feminicidio deja entre 1 y 3 hijos huérfanos, lo que proyecta más de 800 menores afectados por esta circunstancia que destroza sus vidas.

Sin embargo, no existe un registro oficial único de huérfanos, lo que genera subregistro y falta de atención sistemática a los hijos de estas mujeres.

La diputada Cruz aseguró que es indispensable que los menores que enfrentan un duelo, tras la pérdida de su madre a consecuencia de feminicidio, puedan recuperarse y desarrollarse de forma integral.

La legisladora de Morena presentó esta iniciativa para modificar el artículo 115 y adicionar el artículo 115 Bis del citado ordenamiento, en materia de orfandad derivada del delito de feminicidio.

Dijo que el objetivo es acompañar a la niñez y adolescencia en la reconstrucción de su futuro luego de perder a su madre por esa causa, y que incluso familias enteras han tenido que replantear su vida después de un feminicidio.

“Cuando una niña, niño o adolescente enfrente esta difícil situación, que las autoridades puedan activar mecanismos de atención integral que permitan proteger sus derechos y acompañarlos en su proceso de recuperación y desarrollo. Que puedan acceder, de manera prioritaria, a servicios de salud física y mental; que se facilite su incorporación a programas de apoyo educativo y social“, puntualizó.

De acuerdo con datos presentados en la iniciativa, en 2019 las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc fueron las que tuvieron el mayor número de carpetas de investigación abiertas por feminicidio, con 88, 57 y 56 casos, respectivamente.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Igualdad de Género.

Además, la mesa directiva informó que se suscribieron a la misma el grupo parlamentario de Morena, y los diputados María del Rosario Morales Ramos y Gerardo Villanueva Albarrán, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación.

También las legisladoras Jannete Elizabeth Guerrero Maya y Diana Barragán Sánchez, ambas de la bancada del Partido del Trabajo, y Diana Sánchez Barrios, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.