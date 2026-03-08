Destacó que el INE debe fortalecer su coordinación con la UIF y la CNBV para impedir el ingreso de recursos ilícitos en las campañas electorales

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la reforma electoral forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inicio de su administración y sostuvo que, aunque no se cuente con el respaldo de todos los partidos aliados, existen condiciones políticas para construir acuerdos.

El legislador señaló que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México continúan siendo aliados del movimiento, por lo que confió en que el diálogo político permitirá avanzar en la discusión de la iniciativa.

Mier Velazco indicó que en la política siempre existen posibilidades para alcanzar consensos y expresó su confianza en la capacidad de negociación del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para conducir las conversaciones con las distintas fuerzas políticas.

Al referirse al financiamiento de las campañas electorales, el senador recordó que la fiscalización de los recursos corresponde constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral, instancia que, dijo, debe fortalecer sus mecanismos de supervisión para evitar la entrada de recursos ilícitos.

En ese sentido, planteó que el instituto debe profundizar la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de establecer criterios claros conforme a la ley para prevenir el uso de recursos de procedencia ilegal en los procesos electorales.