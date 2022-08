II Aniversario de la Fenasscyt

El pasado 20 de agosto 2020, se constituyó formalmente la primera Coordinación Ejecutiva de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCYT), a la cual se integraron doce sindicatos independientes de los Centros de Investigación Públicos del Conacyt, con el objetivo de defender los derechos de los investigadores, académicos, técnicos y administrativos, en busca del fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de la tecnología del país.

Y hoy a dos años de su creación ya lo constituyen 18 sindicatos afiliados y varios más afines por constituirse, así lo dio a conocer en exclusiva el ingeniero Manuel Escobar Aguilar, coordinador de la federación y secretario general del Sutinaoe.

“Como olvidar que a pesar del encierro de la pandemia mundial, logramos ponernos de acuerdo y reunirnos para darle nacimiento oficial a la Fenasscyt, cada uno de los integrantes de la comisión ejecutiva, desde su pantalla se unían los representantes de los otros sindicatos, se comprometieron a obtener y defender las mejores condiciones de trabajo para los compañeros afiliados en los doce sindicatos fundadores, así lo dio a conocer la historiadora Verónica Zárate Toscano, del Sipamora.

“Con el paso del tiempo se ha incrementado el número de sindicatos afiliados, pero sobre todo se han intensificado las labores de los compañeros que forman parte de sus respectivos comités y consejos, quienes desde sus respectivas trincheras o colectivamente, han participado en medios de comunicación, foros, debates, en los espacios de discusión necesarios, para defender los derechos de los trabajadores”

Lorena Ruano, Investigadora del CIDE, afirmó que “simplemente por crear la federación, ha sido una manera de vincular a los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación afilados al Conacyt. Nos ha permitido conocer mucho mejor cómo funciona la vida sindical, en este sector tan particular de la investigación científica, pues tenemos un estatutos muy particular, no somos estrictamente burócratas pero si somos trabajadores del Estado, eso nos pone en una situación bastante compleja con respecto a las negociaciones de contratación colectiva de los derechos que nos corresponde y las obligaciones que tenemos o no tenemos, entonces ha sido muy fructífero sobre todo al interior de la federación, conocernos, compartir la información, apoyarnos sobre todo entre nosotros”

“Esto está fortaleciendo a los sindicatos del sector, ayudando a profesionalizar la labor dentro de nuestros sindicatos y a la propia federación. Hemos encabezado diversas luchas, no todas la hemos ganado. Todavía quedan muchos pendientes hacia adelante.

“Tenemos muchos pendientes, como buscar una negociación para todo el sector sobre todo salarial, esta dura la inflación y este año solo nos dieron el 3.5% de aumento y ya estamos por arriba del 8%. Manuel Escobar, coordinador general está a cargo de la federación, tenemos un gran activo, comprometido y que dialoga con todos con cada uno de los integrantes de la federación, felicidades a la Fenasscyt por este año más”, explicó Lorena Ruano, exsecretaria general del SIPACIDE y fundadora de la Fenasscyt.

