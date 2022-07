Indispensable preservar contrapesos con el Ejecutivo: IECM

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: IECM

En México existen tres tipos de instituciones que sirven de contrapeso al ejercicio del poder en materia de democracia, las autoridades electorales, los institutos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y los órganos de derechos humanos, que tiene que preservarse para que haya equilibrios, aseguró la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel.

“Es necesario que existan estos tres tipos de instituciones, pero que sigan funcionando como órganos constitucionales autónomos, que no se replieguen ni dobleguen ante ninguno de los tres poderes tradicionales”, sentenció.

Durante su conferencia magistral La Democratización del poder: Participación ciudadana y cambios sociales, dijo que es indispensable que el Estado mantenga el equilibrio de poderes, porque no se debe quitar la fuerza al poder judicial y no se debe manipular al poder ejecutivo, porque sin duda, uno de los logros de las democracias más avanzadas, como la que tenemos en México, es la existencia de órganos constitucionales autónomos que sirven de equilibrio y, sobre todo, contrapeso al ejercicio del poder.

La presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía del IECM afirmó que la democracia en México se ha logrado a través de luchas y movimientos, ha costado sangre, y sigue perfeccionándose.

Dijo que uno de los males sociales que aqueja a las democracias maduras son las enormes desigualdades, porque “no podemos hablar de democracia en países con desigualdades tan grandes, cuando todavía hay pueblos que mueren de hambre y con riqueza acumulada en pocas personas”.

Sostuvo que la construcción permanente de la democracia no es exclusiva de México, y esta construcción política y social, no carece de detractores y amenazas, por lo que la democracia lleva muchos años a la defensiva y en serios problemas para dar respuesta a diversos problemas a los que se enfrenta.

Por otro lado, aseguró que en México se vive en un sistema democrático, de características representativas y en el que se realizan elecciones cada tres años, “esa característica de la democracia es básica, celebrar elecciones periódicas, con el fin de que la ciudadanía elija, a través del sufragio, a las personas que serán sus representantes, quienes serán las encargadas de tomar las decisiones en beneficio del país”.

Además, la consejera Del Ángel Cruz destacó que en México, desde un rango constitucional, se cuenta con ejercicios de democracia directa, tales como el referéndum, el plebiscito o la consulta popular y, a nivel local, se cuenta con una Ley de Participación Ciudadana que recoge diversas figuras de democracia directa adicionales que facilita la interacción de la ciudadanía con las personas gobernantes.

Sostuvo que la participación ciudadana, a través de la democracia directa, es un mecanismo social de toma de decisiones que funciona para el desarrollo local, además de que promueve la democracia participativa, crea comunidad y fortalece la cohesión social.

De igual forma, hizo un análisis de los aspectos que contribuyen a la democracia y la participación ciudadana. Enfatizó que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para ello. “La democracia se sigue consolidando, pero requiere del actuar y vigilancia de la ciudadanía”

En el encuentro, en donde respondió a las dudas e inquietudes de la audiencia, que ascendió a más de mil participantes, según datos del personal organizador, la Consejera del IECM invitó a las personas participantes, así como a la ciudadanía en general, a reflexionar sobre los atributos de la democracia y vigilar a las autoridades para seguir abonando a la construcción de ciudadanía.