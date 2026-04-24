INEGI reporta baja en percepción de inseguridad

Sheinbaum informó que la percepción de inseguridad bajó de 63.8 a 61.5 por ciento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026; INEGI atribuyó el cambio a factores delictivos y urbanos

La percepción de inseguridad en México disminuyó de 63.8 a 61.5 por ciento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa una reducción de alrededor de 2.5 a tres puntos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El indicador se construye a partir de encuestas aplicadas en las principales ciudades del país, donde se concentra la mayor población urbana y donde se mide la percepción ciudadana sobre condiciones de seguridad en su entorno inmediato.

“La percepción de seguridad tiene que ver con distintos temas”, dijo la mandataria al explicar que el indicador no solo refleja la incidencia delictiva, sino también factores asociados al entorno urbano y a la calidad de los servicios públicos.

La encuesta considera variables como los delitos en la zona donde habitan las personas, así como condiciones físicas de los espacios, entre ellas el funcionamiento del alumbrado público y la visibilidad en calles durante la noche.

“Si las luminarias no funcionan también influye en la percepción de inseguridad”, apuntó Sheinbaum al detallar que la falta de servicios urbanos puede incidir en la forma en que la población evalúa su seguridad cotidiana.

Indicó que la estrategia de seguridad incorpora coordinación con autoridades estatales y municipales, tanto para reducir delitos como para mejorar condiciones urbanas que inciden en la percepción ciudadana.

El levantamiento de la encuesta se limita a ciudades con mayor densidad poblacional, lo que permite observar variaciones en contextos urbanos específicos y evaluar cambios en periodos comparables.

La administración federal prevé mantener acciones en ambos frentes, seguridad pública y servicios urbanos, mientras monitorea la evolución del indicador en las siguientes mediciones del organismo estadístico.